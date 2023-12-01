Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Minuman Hangat yang Cocok Disajikan saat Musim Hujan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |21:35 WIB
5 Minuman Hangat yang Cocok Disajikan saat Musim Hujan
Minuman hangat yang cocok disajikan saat musim hujan. (Foto: Freepik)
A
A
A

MASA transisi dari musim kemarau ke musim hujan, menjadikan kondisi cuaca tidak menentu. Oleh sebab itu, disarankan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat meningkatkan kemampuan daya tahan tubuh.

Kondisi cuaca yang lebih dingin dari biasanya, disarankan untuk mengonsumsi minuman hangat yang juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Diungkapkan oleh dr. Agus Rahmadi M.Biomed., M.A., Phd., jahe bisa dijadikan minuman hangat yang tepat saat musim hujan.

“Jahe ini sangat luar biasa. Dalam banyak jurnal penelitian, jahe juga bagus untuk mengobati mual, melonggarkan pernapasan, dan yang pasti meningkatkan vitalitas,” ujar dr. Agus seperti dikutip dalam unggahan video di kanal YouTube Komunitas Sahabat Sehat.

Selain jahe, ada juga sejumlah minuman hangat yang dapat disajikan saat musim hujan ketika kondisi cuaca lebih dingin. Berikut lima rekomendasi minuman hangat yang dapat disajikan saat musim hujan seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Wedang jahe

Minuman yang satu ini berbahan dasar bahan gula. Wedang jahe adalah hidangan minuman sari jahe tradisional dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Umumnya disajikan hangat atau panas.

Cara membuatnya juga cukup mudah, Anda tinggal menambahkan jahe dan gula merah, lalu diseduh dengan air panas. Bisa juga disajikan dengan serai atau jeruk nipis untuk menambah aroma dan rasa.

2. Bajigur

Ini merupakan minuman hangat khas Sunda yang terbuat dari gula aren, kopi, dan santan. Biasanya, minuman ini banyak dijajakan di pinggir jalan ketika musim hujan tiba, bukan hanya di Tanah Pasundan tapi juga kota-kota besar seperti Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/612/3130035/3_minuman_yang_bikin_kulit_cantik_dan_terawat-s3O5_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Terawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/298/3034889/minuman_herbal-UpdZ_large.jpg
5 Minuman Teh Herbal untuk Bantu Menurunkan Kadar Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/298/3018952/ritual-minum-pagi-ala-lauren-morgan-untuk-jaga-performa-suara-P7EddMX6wI.jpg
Ritual Minum Pagi ala Lauren Morgan untuk Jaga Performa Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/298/2997350/minum-air-mineral-dingin-bahaya-untuk-kesehatan-tubuh-mitos-atau-fakta-JfxelfGUpi.jpg
Minum Air Mineral Dingin Bahaya untuk Kesehatan Tubuh, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/298/2989359/5-minuman-alami-bantu-atasi-radang-tenggorokan-selama-puasa-EJTpObL07x.jpg
5 Minuman Alami Bantu Atasi Radang Tenggorokan Selama Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/298/2891715/resep-minuman-sehat-untuk-kulit-wajah-mulus-bebas-jerawat-ps50qQVapj.jpg
Resep Minuman Sehat untuk Kulit Wajah Mulus Bebas Jerawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement