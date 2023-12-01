5 Minuman Hangat yang Cocok Disajikan saat Musim Hujan

MASA transisi dari musim kemarau ke musim hujan, menjadikan kondisi cuaca tidak menentu. Oleh sebab itu, disarankan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat meningkatkan kemampuan daya tahan tubuh.

Kondisi cuaca yang lebih dingin dari biasanya, disarankan untuk mengonsumsi minuman hangat yang juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Diungkapkan oleh dr. Agus Rahmadi M.Biomed., M.A., Phd., jahe bisa dijadikan minuman hangat yang tepat saat musim hujan.

“Jahe ini sangat luar biasa. Dalam banyak jurnal penelitian, jahe juga bagus untuk mengobati mual, melonggarkan pernapasan, dan yang pasti meningkatkan vitalitas,” ujar dr. Agus seperti dikutip dalam unggahan video di kanal YouTube Komunitas Sahabat Sehat.

Selain jahe, ada juga sejumlah minuman hangat yang dapat disajikan saat musim hujan ketika kondisi cuaca lebih dingin. Berikut lima rekomendasi minuman hangat yang dapat disajikan saat musim hujan seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Wedang jahe

Minuman yang satu ini berbahan dasar bahan gula. Wedang jahe adalah hidangan minuman sari jahe tradisional dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Umumnya disajikan hangat atau panas.

Cara membuatnya juga cukup mudah, Anda tinggal menambahkan jahe dan gula merah, lalu diseduh dengan air panas. Bisa juga disajikan dengan serai atau jeruk nipis untuk menambah aroma dan rasa.

2. Bajigur

Ini merupakan minuman hangat khas Sunda yang terbuat dari gula aren, kopi, dan santan. Biasanya, minuman ini banyak dijajakan di pinggir jalan ketika musim hujan tiba, bukan hanya di Tanah Pasundan tapi juga kota-kota besar seperti Jakarta.