HOME WOMEN FOOD

Resep Cromboloni Coklat, Dessert Khas Prancis yang Lagi Viral di TikTok

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |17:43 WIB
Resep Cromboloni Coklat, Dessert Khas Prancis yang Lagi Viral di TikTok
Cromboloni. (Foto: Youtube)
A
A
A

KULINER memang menjadi salah satu konten yang banyak menarik perhatian netizen. Banyak pembuat konten mencoba menawarkan konten kuliner, mulai dari penikmat kuliner maupun cara membuat kuliner.

Nah, baru-baru ini viral desert asal Prancis, cromboloni. Desert satu ini tengah ramai dicari netizen karena rasanya yang lezat dan tampilannya yang menarik. Cromboloni sendiri merupakan perkawinan antara dua desert asal Prancis yakni croissant dan bomboloni.

Croissant yang flaky dibentuk mirip seperti bomboloni yang bulat dan diberikan filling di dalamnya. Cromboloni sendiri sudah dijual di beberapa cafe ternama di Jakarta. Anda tetap bisa membuat desert cromboloni ini di rumah dengan varian rasa lezat seperti coklat. Nah, berikut resep dan cara membuat cromboloni seperti dilansir dari kanal YouTube, Endeus TV.

Bahan adonan croissant:

250 g tepung terigu protein sedang

250 g tepung terigu protein tinggi

50 g gula kastor

10 g garam

10 g ragi instan

10 g madu

150 ml susu cair dingin

150 ml air dingin/air es

50 g mentega tawar dingin, potong dadu

240 g mentega tawar, suhu ruang

Chocolate cream:

350 ml susu cair full cream

60 g gula pasir

4 kuning telur

20 g tepung maizena

85 g dark cooking chocolate, cincang

30 g mentega tawar

Topping:

Dark cooking chocolate, lelehkan

Chocolate chips

Almond panggang, cincang kasar

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
