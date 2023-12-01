KULINER memang menjadi salah satu konten yang banyak menarik perhatian netizen. Banyak pembuat konten mencoba menawarkan konten kuliner, mulai dari penikmat kuliner maupun cara membuat kuliner.
Nah, baru-baru ini viral desert asal Prancis, cromboloni. Desert satu ini tengah ramai dicari netizen karena rasanya yang lezat dan tampilannya yang menarik. Cromboloni sendiri merupakan perkawinan antara dua desert asal Prancis yakni croissant dan bomboloni.
Croissant yang flaky dibentuk mirip seperti bomboloni yang bulat dan diberikan filling di dalamnya. Cromboloni sendiri sudah dijual di beberapa cafe ternama di Jakarta. Anda tetap bisa membuat desert cromboloni ini di rumah dengan varian rasa lezat seperti coklat. Nah, berikut resep dan cara membuat cromboloni seperti dilansir dari kanal YouTube, Endeus TV.
Bahan adonan croissant:
250 g tepung terigu protein sedang
250 g tepung terigu protein tinggi
50 g gula kastor
10 g garam
10 g ragi instan
10 g madu
150 ml susu cair dingin
150 ml air dingin/air es
50 g mentega tawar dingin, potong dadu
240 g mentega tawar, suhu ruang
Chocolate cream:
350 ml susu cair full cream
60 g gula pasir
4 kuning telur
20 g tepung maizena
85 g dark cooking chocolate, cincang
30 g mentega tawar
Topping:
Dark cooking chocolate, lelehkan
Chocolate chips
Almond panggang, cincang kasar