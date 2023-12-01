Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Daging Sapi Australia Disebut Punya Kualitas Terbaik, Kenapa?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |21:30 WIB
Daging Sapi Australia Disebut Punya Kualitas Terbaik, Kenapa?
Daging sapi Australia, (Foto: Dok MNC Portal)
A
A
A

DAGING sapi asal Australia bisa dibilang tak pernah absen, hampir selalu jadi pilihan hampir setiap restoran di Tanah Air. Meski harganya memang cukup mahal, namun kualitas daging sapi sudah tidak diragukan lagi.

Lantas apa sih yang membuat daging sapi Australia ini dianggap memiliki kualitas terbaik dibanding sapi lokal? Dijelaskan Chef Stefu Santoso, menurutnya faktor terkuat sebenarnya adalah karena bibit dan iklim.

"Iklim yang paling bagus buat sapi berkembangbiak adalah di Australia selatan, dimana suhunya lebih dingin,” ujar Chef Stefu saat ditemui di acara MLA baru-baru ini.

 BACA JUGA:

“Nah di Indonesia ada enggak yang menyerupai itu? Ada tapi enggak banyak. Kalau ada pun, punya enggak padang rumput yang luas? " tambahnya.

(Foto: Dok MNC Portal) 

 BACA JUGA:

Lantas bisakah bibit sapi Australia didatangkan di Indonesia? Menurut Chef Stefu bisa saja, namun memang harus mempertimbangkan faktor lainnnya terlebih dahulu. Mengingat hewan sapi ternyata memiliki tingkat stres yang cukup tinggi, apalagi bila terkena goncangan saat di perjalanan dan juga perbedaan suhu.

Halaman:
1 2 3
      
