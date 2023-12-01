Resep Makan Malam Tengkleng Sapi ala Chef Devina Hermawan

MAKAN malam dengan cuaca dingin seperti sekarang ini memang paling nikmat menyantap hidangan kuah yang menghangatan tubuh. Menu yang disajikan pun beragam.

Namun, buat kamu yang ingin membuat menu spesial dan berkuah, bisa coba masakan tengkleng sapi ala Chef Devina Hermawan. Cara membuatnya tidak terlalu sulit, dijamin bikin keluarga suka.

Mengutip akun Instagram @devinahermawan, Jumat (1/12/2923), berikut resep tengkleng sapi yang bisa dicoba.

Bahan:

1 ½ kg iga sapi

1 sdm garam

Air

Bahan bumbu halus:

6 siung bawang merah

4 siung bawang putih

3 butir kemiri

5 cm kunyit

1 sdm ketumbar

½ sdm lada putih butir

3 buah cabai merah, opsional

Minyak

Air

Bahan lainnya:

1 ½ liter air

4 lembar daun jeruk

3 lembar daun salam

1 batang serai

1 ruas lengkuas

1 ruas jahe

1 buah tomat merah, potong

5 buah cabai rawit merah

2 sdt bubuk kari minang

1 sdm gula merah

1 sdm garam

1 sdm kaldu jamur / penyedap