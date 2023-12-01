Liburan Akhir Tahun yang Ekslusif bersama Sunlake Waterfront Resort and Convention

Jakarta- Sunlake Waterfront Resort and Convention adalah salah satu hotel di Jakarta dalam naungan Sango Hotel Management yang memiliki konsep resort dengan fasilitas lengkap, nyaman serta modern.

Memiliki ukuran kamar minimal 54 sqm, ruang meeting sangat megah dan luas, kolam renang semi olimpic, GYM dengan alat yang cukup lengkap serta fasilitas taman bermain anak yang luas dan menarik mulai dari, berkuda, kebun hidroponik, mini soccers, mini golf, playground indoor maupun outdoor menjadikan Sulanke Waterfront Resort and Convention sebagai pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu berlibur diakhir tahun bersama keluarga atau kerabat tercinta.

“Tidak hanya menyediakan fasilitas yang lengkap, Kami juga telah mempersiapkan berbagai macam acara serta promo menarik untuk menyambut libur akhir tahun, dengan mengusung tema Being Unique Get Exclusive Experience seluruh tamu yang beraktifitas akan diberikan pengalaman unik dan eksklusif," tutur Sri Riyani (Ria) Asst Director of Sales Sunlake Waterfront Resort and Convention.

Mulai dari tanggal 20-30 Desember 2023 berbagai macam kids activity akan disuguhkan untuk seluruh tamu menginap, sehingga suasana liburan menjadi menyenangkan dan tidak membosankan.