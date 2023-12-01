Advertisement
HOME WOMEN FASHION

BCL Tampil Cantik dengan Kebaya Hitam-Emas, Buat Akad Nikah?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |18:08 WIB
BCL Tampil Cantik dengan Kebaya Hitam-Emas, Buat Akad Nikah?
Bunga Citra Lestari. (Foto: Instagram)
A
A
A

ISU pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) memang tengah menjadi buah bibir netizen dalam beberapa hari terakhir ini. Penyanyi cantik itu dikabarkan akan memadu rumah tangga dengan Tiko Pradipta Aryawardhana.

Pernikahannya pun disebut akan digelar di Bali, hanya saja BCL sangat merahasiakan tanggal pernikahan tersebut. Meski demikian, baru-baru ini dia mengunggah foto menggunakan kebaya yang diduga digunakan dalam rangkaian pernikahan tersebut.

BCL

Janda Ashraf Sinclair itu nampak tampil cantik mengenakan kebaya karya Anne Avantie. Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang diunggah langsung oleh sang desainer.

Meski hanya foto sendirian, tidak sedikit dari netizen yang menduga bahwa kebaya yang dikenakan BCL dalam potret tersebut merupakan kebaya akad nikah yang akan dikenakannya di momen pernikahannya nanti dengan Tiko.

BCL

Dalam potret tersebut, BCL tampak tampil cantik dalam balutan kebaya kutu baru berwarna hitam nan elegan yang memiliki detail motif warna emas. Kebaya tersebut tampak berpadu indah dengan kain panjang berwarna senada, yang juga memiliki detail motif garis berwarna gold.

Kebaya dan bawahan rok tersebut tampak dipadukan dengan kain berwarna merah yang dililitkan di bagian pinggang. Meski begitu, belum diketahui secara pasti apakah kebaya yang dikenakan BCL dalam potret tersebut merupakan kebaya yang akan dikenakannya di momen akad nikah nanti.

Halaman:
1 2
      
