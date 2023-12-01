Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Nyaman Beraksi di Atas Panggung, Regina Geisha Pilih Outfit Gaya Sporty

Lidia Pratama , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:30 WIB
Nyaman Beraksi di Atas Panggung, Regina Geisha Pilih Outfit Gaya Sporty
Regina Geisha, (Foto: Instagram @reginapoetiray)
VOKALIS Geisha, Regina Poetiray menjadi sorotan dunia musik Indonesia setelah dirinya bergabung dengan band Geisha tahun 2018, menggantikan Momo sebagai vokalis. Kini hadir sebagai vokalis Geisha, perempuan berdarah Ambon ini tak hanya menyuguhkan suara merdunya, tetapi juga pilihan style fesyen yang santai nan sporty.

Dalam wawancara eksklusif dengan Okezone baru-baru ini, Regina mengungkap tentang pandangannya terkait fashion. Baginya kenyamanan adalah hal utama dalam memilih pakaian, terutama saat manggung dan kehidupan sehari-harinya.

"Lebih milih yang nyaman dipakai, senyamannya saja dan enggak terlalu ribet. Dikira-kira saja mana pakaian khusus buat manggung dan sehari-hari," ujar Regina.

(Foto: Instagram @reginapoetiray) 

Kostum panggung dan gaya keseharian, Regina mengaku dirinya lebih cenderung memilih gaya yang casual, santai dan juga sporty. Hal ini juga di dukung dengan kesukaannya terhadap hal-hal yang berbau sporty.

