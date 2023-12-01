Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Sunlake Waterfront Resort and Convention, Pilihan Tepat untuk Liburan Akhir Tahun

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |20:30 WIB
Sunlake Waterfront Resort and Convention, Pilihan Tepat untuk Liburan Akhir Tahun
Habiskan liburan akhir tahun di Sunlike Waterfront Resort and Convention. (foto dok Sunlake Waterfront and Convention)
A
A
A

JAKARTA - Bingung menghabiskan liburan akhir tahun? Sunlanke Waterfront Resort and Convention menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu berlibur tahun bersama keluarga atau kerabat tercinta.

Bukan tanpa alasan, Sunlake Waterfront Resort and Convention merupakan salah satu hotel di Jakarta dalam naungan Sango Hotel Management yang memiliki konsep resort dengan fasilitas lengkap, nyaman, serta modern.

Hotel ini memiliki ukuran kamar minimal 54 meter persegi, ruang meeting sangat megah dan luas, kolam renang semi olimpic, GYM dengan alat yang cukup lengkap serta fasilitas taman bermain anak yang luas dan menarik mulai dari, berkuda, kebun hidroponik, mini soccers, mini golf hingga playground indoor maupun outdoor.

Rayakan Natal dan Tahun Baru 2024 di Sunlanke Waterfront Resort and Convention. (Foto: dok Sunlanke Waterfront)

“Tidak hanya menyediakan fasilitas yang lengkap, kami juga telah mempersiapkan berbagai macam acara serta promo menarik untuk menyambut libur akhir tahun. Dengan mengusung tema 'Being Unique Get Exclusive Experience', seluruh tamu yang beraktifitas akan diberikan pengalaman unik dan eksklusif," kata Asst Director of Sales Sunlake Waterfront Resort and Convention Sri Riyani.

Telusuri berita women lainnya
