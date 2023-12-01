MLA Kembali Gelar National Butchery and Cooking Competition

MEAT and Livestock Australia (MLA) menggelar National Butchery and Cooking Competition untuk kedua kalinya, setelah sukses debutnya pada 2022.

Kompetisi tahunan ini menghadirkan Chef Vindex Tengker, Chef Gilles Marx, dan Chef Stefu Santoso sebagai dewan juri.

Ditemui saat press conference di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (30/11/2023), MLA Regional Manager South East Asia, Valeska mengatakan jika kompetisi ini kembali digelar berkat antusiasme dari tahun sebelumnya.

"Antusiasme dan kegembiraan dari kompetisi tahun lalu telah menginspirasi kami untuk menghadirkan kembali National Butchery and Cooking Competition tahun ini di Indonesia," tuturnya.

Dia mengaku ingin memberi kesempatan kepada para chef muda dan profesional untuk memperdalam pengetahuan mengenai daging sapi.

"Kami ingin memberikan kesempatan ini kepada para chef muda dan chef profesional Indonesia untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang berbagai potongan daging sapi yang dapat diolah melalui berbagai metode memasak, karena kami melihat bahwa Indonesia memiliki banyak potensi baik dalam hal bakat maupun industri," ujar Valeska.

Berkolaborasi bersama Trade and Investment Queensland (TIQ), kompetisi ini menghadirkan daging sapi berkualitas dari Queensland yang merupakan penghasil sapi terbesar di Australia.

Selain itu, National Butchery and Cooking Competition hadir menjadi media untuk menunjukkan bakat chef Indonesia dan memperdalam pengetahuan mengenai dunia daging sapi Australia.

Kompetisi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu chef muda dari sekolah kuliner/pariwisata dan chef profesional. Peserta berasal dari empat kota besar, seperti Jakarta, Bali dan Indonesia Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat.