Banjir Promo 12.12 Birthday Sale! Shopee Live Diskon Murah 2x Sehari Jam 12 Siang dan 8 Malam

JAKARTA-Momen akhir tahun yang dipenuhi oleh antisipasi masyarakat dalam menyambut rangkaian perayaan dan liburan selalu menjadi periode menyenangkan yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Meningkatnya animo masyarakat dalam berbelanja online baik untuk memenuhi kebutuhan menyambut tahun baru atau melengkapi keperluan liburan akhir tahun pun disambut dengan tersedianya berbagai promo dan penawaran menarik.

Jika berbicara mengenai semarak belanja akhir tahun tentunya tidak bisa lepas dari kampanye ikonik Shopee 12.12 Birthday Sale yang selalu ditunggu-tunggu. Kampanye yang hadir untuk merayakan ulang tahun e-commerce favorit ini juga sekaligus menjadi penutup kemeriahan festival belanja online yang telah berlangsung sejak awal tahun. Mulai dari tanggal 13 November hingga puncaknya di 12 Desember mendatang, pengguna setia Shopee dapat memenuhi berbagai kebutuhan dengan memanfaatkan deretan promo spesial Gratis Ongkir Rp0 Sepuasnya, Gebyar Promo Mobil 12RB, hingga Bonus Akhir Tahun 12M!

BACA JUGA:

Untuk mendapatkan pengalaman berbelanja terbaik, pengguna juga dapat memanfaatkan berbagai fitur yang dihadirkan oleh Shopee seperti Shopee Live untuk menemani kegiatan belanja akhir tahun. Kebiasaan belanja melalui live streaming memang telah menjadi tren belanja online baru yang popularitasnya melejit sepanjang tahun ini, tidak hanya dari sisi pembeli namun juga penjual. Fitur Shopee Live yang menjembatani komunikasi real time antara penjual dan pembeli dimanfaatkan oleh brand dan UMKM untuk menjelaskan produk dengan lebih detail serta berinteraksi secara lebih hangat dan dekat dengan pembeli. Antusiasme memanfaatkan fitur live streaming untuk kegiatan jual beli juga terlihat dari peningkatan jumlah sesi Shopee Live yang dihadirkan oleh brand lokal dan UMKM pada puncak kampanye 11.11 Big Sale yang mencapai 6 kali lipat.

Pada kampanye 12.12 Birthday Sale, sesi belanja di Shopee Live juga menjadi semakin spesial, karena pada ulang tahunnya yang ke-8 Shopee menghadirkan promo Shopee Live Diskon Murah 2x Sehari setiap jam 12 Siang dan 8 Malam. Para pengguna Shopee pun terlihat menyampaikan apresiasi mereka terhadap hadirnya promo ini pada kolom komentar postingan akun Instagram @Shopee_ID.