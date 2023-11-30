Resolusi Ada Band di 2024, Rilis Album Baru hingga Konser Tunggal

ADA band merilis single terbarunya pada 2023 ini yang berjudul “Dustalah”. Ini merupakan single keenam selama Naga sang vokalis bergabung.

Lagu ciptaan Indra Sinaga dan Marshal ini bercerita tentang perasaan seseorang yang telah melewati berbagai perubahan dalam hubungan mereka. Mereka telah menghadapi ujian waktu dan cobaan, yang membuat mereka berpikir untuk mengakhiri semuanya.

Namun, meskipun semua itu terjadi, mereka masih rela untuk berjuang dan mempertaruhkan segalanya demi tetap bersama orang yang mereka cintai.

Menghitung hari menuju 2024 tentu tidak hanya penggemar Ada band selalu yang menunggu single dan album terbaru, ternyata Ada Band memang memiliki rencana untuk merilis albu baru pada 2024 nanti.

“Kalau ditanya resolusi ada band 2024 ada, malah ada banyak. Kita mempersiapkan itu udah lama. Kita upayakan di tahun depan untuk ada album baru,” ujar Naga sang vokalis saat ditemuai di iNews beberapa waktu lalu.