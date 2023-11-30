Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Resolusi Ada Band di 2024, Rilis Album Baru hingga Konser Tunggal

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |23:45 WIB
Resolusi Ada Band di 2024, Rilis Album Baru hingga Konser Tunggal
Resolusi Ada Band di 2024. (Foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

ADA band merilis single terbarunya pada 2023 ini yang berjudul “Dustalah”. Ini merupakan single keenam selama Naga sang vokalis bergabung.

Lagu ciptaan Indra Sinaga dan Marshal ini bercerita tentang perasaan seseorang yang telah melewati berbagai perubahan dalam hubungan mereka. Mereka telah menghadapi ujian waktu dan cobaan, yang membuat mereka berpikir untuk mengakhiri semuanya.

Namun, meskipun semua itu terjadi, mereka masih rela untuk berjuang dan mempertaruhkan segalanya demi tetap bersama orang yang mereka cintai.

Menghitung hari menuju 2024 tentu tidak hanya penggemar Ada band selalu yang menunggu single dan album terbaru, ternyata Ada Band memang memiliki rencana untuk merilis albu baru pada 2024 nanti.

“Kalau ditanya resolusi ada band 2024 ada, malah ada banyak. Kita mempersiapkan itu udah lama. Kita upayakan di tahun depan untuk ada album baru,” ujar Naga sang vokalis saat ditemuai di iNews beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/612/2952635/5-resolusi-tahun-baru-2024-bantu-meningkatkan-angka-harapan-hidup-0oZr0DSEQ6.jpg
5 Resolusi Tahun Baru 2024 Bantu Meningkatkan Angka Harapan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/612/2947920/10-langkah-memulai-tahun-baru-2024-dengan-positif-2SN7Hcrahg.jpeg
10 Langkah Memulai Tahun Baru 2024 dengan Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/612/2930199/harapan-hyndia-di-2024-ingin-berkolaborasi-bersama-penyanyi-indie-top-di-indonesia-92BP3yrtBh.jpg
Harapan Hyndia di 2024, Ingin Berkolaborasi Bersama Penyanyi Indie Top di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/03/612/2739291/agar-gak-kena-mental-banyak-yang-punya-resolusi-rehat-main-medsos-di-2023-TgRmb7geBz.jpg
Agar Gak Kena Mental, Banyak yang Punya Resolusi Rehat Main Medsos di 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/29/612/2736336/4-pola-hidup-yang-tak-boleh-ditinggalkan-di-2023-6jlvFQRvMM.jpg
4 Pola Hidup yang Tak Boleh Ditinggalkan di 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/24/612/2733585/ramalan-2023-air-mata-masih-akan-tumpah-senantialah-berdoa-SxBWwRdcgv.jpeg
Ramalan 2023: Air Mata Masih Akan Tumpah, Senantialah Berdoa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement