HOME WOMEN LIFE

Potret Adam Sinclair, Adik Ipar BCL yang Kini Tinggal di Amerika

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:07 WIB
Potret Adam Sinclair, Adik Ipar BCL yang Kini Tinggal di Amerika
Ashraf dan Adam Sinclair. (Foto: Instagram)
A
A
A

DI tengah kabar pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko Aryawardhana, keluarga mendiang suami BCL menjadi sorotan. Salah satunya adalah adik ipar BCL Adam Sinclair yang jarang tersorot.

Berbeda dengan kedua kakaknya, Ashraf Sinclair dan Aishah Sinclair, Adam Sinclair yang terjun ke dunia hiburan, Adam memilih menekuni dunia perfilman dibalik layar. Di Malaysia sendiri, nama Adam Sinclair terkenal sebagai sineas ternama. Bahkan dia berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi dari Malaysia dan juga Thailand.

Setelah menikah dengan Yuna, seorang penyanyi asal Malaysia, Adam Sinclair memutuskan untuk menetap di Los Angeles. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret adik ipar BCL, Adam Sinclair. Berikut rangkumannya dari Instagram @adamyousofunny.

Menetap di Amerika Serikat

Adam Sinclair

Dalam kehidupan pribadinya, Adam telah menikah dengan seorang wanita cantik bernama Yuna. Yuna merupakan seorang penyanyi Asal Malaysia. Usai menikah, mereka memutuskan untuk menetap di Los Angeles, Amerika Serikat.

Seorang sineas terkenal

Adam Sinclair

Adam Sinclair seorang sineas yang cukup terkenal di Malaysia. Dia merupakan lulusan sekolah film London Panico Film School of London. Ia kerap terlibat dalam beberapa proyek film, musik video, hingga iklan.

Punya banyak prestasi

Adam Sinclair

Sebagai seorang sineas muda, Adam sudah meraih banyak prestasi di dunia perfilman lho. Adam pernah mendapat penghargaan pada nominasi film pendek terbaik di Malaysian Film Pendek Festival 2012 dan juga Penghargaan di ajang Adfest Advertising Award di Pattaya, Thailand.

Halaman:
1 2
      
