HOME WOMEN LIFE

5 Tampilan Anchor Cantik Lluvia Carrillo, Body Goals Bikin Betah Natap Layar TV

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |09:08 WIB
5 Tampilan Anchor Cantik Lluvia Carrillo, Body Goals Bikin Betah Natap Layar TV
Lluvia Carillo. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANCHOR atau pembawa berita merupakan salah satu daya tarik program siaran berita. Bukan hanya dibutuhkan kemampuan membawakan berita secara baik, tapi penampilan visual seorang anchor.

Tidak heran jika para anchor tersebut memiliki paras cantik ataupun tampan, salah satunya Lluvia Carrillo. Perempuan cantik ini merupakan seorang pembawa acara televisi, penyiar berita cuaca, model dan influencer asal Meksiko.

Selain parasnya yang cantik dan memiliki body goals, selera fashionnya pun membuatnya semakin menarik. Berikut potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya lluvia_carrillor.

Topi Fedora

Lluvia Carrillo

Pembawa acara Tv cantik ini lahir pada 12 April 1994. Parasnya yang sangat cantik membuatnya cocok menggunakan segala macam fashion item seperti, topi fedora besar. Topi tersebut membuat wajahnya semakin kecil dan menawan.

Stocking Jaring

Lluvia Carrillo

Dalam sebuah pemotretan ia menggunakan stocking jaring yang membuat kakinya terlihat jenjang dan indah. Ditambah kacamata hitam dan heel hitam yang tinggi membuatnya terlihat sangat keren dan cantik.

Bodysuit Hitam

Lluvia Carrillo

Tubuhnya yang langsing cocok jika menggunakan bodysuit seperti itu. Dengan rambut yang diikat ala ponytail itu membuat Lluvia terlihat sangat mengagumkan.

