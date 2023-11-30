Cling! Ini Cara Mudah Membersihkan Kaca Jendela Tetap Kinclong

CARA membersihkan kaca jendela penting untuk diketahui dan dilakukan secara rutin.

Jendela memiliki beragam fungsi penting di dalam rumah. Seperti tempat sirkulasi udara, masuknya cahaya matahari, hingga meningkatkan estetika rumah.

Untuk itu, mengingat fungsinya yang sangat beragam, membersihkan kaca jendela jadi sesuatu yang wajib banget buat dilakukan. Tapi, bagaimana cara membersihkan jendela yang benar? Simak penjelasannya berikut ini!

Cara Membersihkan Kaca Jendela

1. Hilangkan Debu dan Kotoran Kasar

Cara membersihkan kaca bisa dimulai dengan menghilangkan debu dan kotoran kasar yang mungkin menempel pada permukaan kaca. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan sikat kaca jendela dengan bulu yang lembut.

Gosok perlahan permukaan kaca, pastikan Anda melakukannya dengan lembut agar tidak merusak kaca. Ini adalah tahap awal yang penting, karena jika Anda langsung mencuci kaca yang masih kotor, maka kotoran tersebut dapat meninggalkan bekas atau noda yang sulit dihilangkan.

2. Gunakan Cairan Pembersih

Campurkan cairan pembersih kaca jendela dalam ember dengan air bersih. Pastikan perbandingan campuran sesuai dengan petunjuk pada label produk yang Anda gunakan atau resep yang telah Anda persiapkan sebelumnya.

Cairan pembersih ini akan membantu melunakkan noda dan kotoran yang menempel pada kaca. Sehingga Anda tidak perlu menggosok kaca secara berlebihan yang justru dapat menimbulkan goresan dan merusak kaca.

3. Gunakan Teknik Menggosok yang Tepat

Cara menggosok kaca yang tepat adalah dengan gerakan ke atas dan ke bawah atau memutar untuk menghilangkan kotoran dan serpihan yang menempel.