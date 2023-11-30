6 Potret Pemain Catur Cantik Mariya Muzychuk, Sampai Dibuatkan Perangko Khusus

MARIYA Muzychuk merupakan Grandmaster catur yang berasal dari Ukraina. Dia sering diakui sebagai bagian dari duo saudara elit dalam dunia catur. Saudaranya, GM Anna Muzychuk, telah memenangkan dua kejuaraan nasional

Pada 2015, dia berhasil meraih gelar Women’s World Chess Champion. Muzychuk juga memenangkan kejuaraan nasional Ukraina secara berturut-turut pada tahun 2012 dan 2013, ditambah dengan tiga gelar nasional dalam turnamen remaja.

Prestasinya ini pun membuat dia diabadikan dalam perangko Ukraina. Memang selain prestasinya, paras cantik Mariya Muzychuk kerap membuat banyak pria terpana. Berikut potretnya seperti dilansir dari akun Instagram @anna_muzychuk.official.

Pose dengan Medali Perunggu

Foto ini diambil saat Mariya Muzychuk memenangkan medali perunggu di Piala Dunia dan mendapatkan tempat di Turnamen Kandidat 2024. Terlihat ia mengenakan kemeja putih dengan motif polkadot kecil. Dipadukan dengan celana hitam panjang.

Gaya dengan Kain Sari

Pada postingan ini terlihat Mariya mengenakan kain sari India yang memiliki motif seperti papan catur. Foto ini diambil saat penutupan acara Tata Steel Chess India.

“Beautifull” komen @nilesh5****

“You look awesome” komen @ajin****

Karisma Mariya Muzychuk

Pada postingan selanjutnya Mariya terlihat menggunakan kemeja kotak-kotak dan anting silver yang cantik. Postingan ini merupakan momen saat Mariya dan tim wanita Ukraina berhasil memenangkan Olimpiade Catur Dunia.