Pentingnya Camilan Sehat untuk Balita yang Perlu Ibu Tahu!

CAMILAN sehat untuk balita merupakan asupan yang tak kalah penting dari makanan utama, dan harus diberikan secara teratur.

Usia balita merupakan masa si kecil belajar mengenal dan mencoba berbagai jenis makanan baru. Sebagai orangtua, kita punya peran penting untuk memilah makanan terbaik demi mendukung tumbuh kembangnya.

Selain makanan utama, bunda juga perlu memerhatikan camilan sehat untuk balita. Lantas, mengapa camilan juga penting untuk diberikan kepada si kecil?

Alasan Si Kecil Butuh Camilan

1. Memberi Energi

Camilan sehat membantu menyediakan energi dan zat gizi yang diperlukan tubuh untuk tumbuh dan berkembang, serta untuk membantu menjaga kesehatan si kecil.

Camilan membantu balita memenuhi kebutuhannya karena balita biasanya tidak bisa makan banyak, apalagi jika makan sambil duduk, balita pada umumnya tidak betah jika harus duduk terlalu lama.

2. Menjaga Si Kecil agar Tidak Terlalu Lapar

Camilan berfungsi untuk menjaga agar anak tidak terlalu lapar di antara waktu makan, sehingga anak tidak makan berlebihan pada waktu makan utama.

Hal ini dapat membantu anak mengukur porsi makannya dan mencegah anak makan berlebih karena faktor emosional. Snack juga dapat mencegah kebosanan si kecil terhadap makanan.

3. Ukuran Lambung yang Masih Kecil

Lambung anak masih kecil, tidak seperti lambung orang dewasa yang sudah bisa menampung banyak makanan dalam sekali makan. Karenanya, anak disarankan untuk makan dalam porsi kecil tetapi sering.

Jika anak hanya makan 3 kali per hari seperti orang dewasa, maka kebutuhan nutrisi anak tidak dapat dipenuhi.