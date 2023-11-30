Advertisement
HOME WOMEN LIFE

100 Nama Bayi Laki-Laki Arab Penuh Makna

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |21:26 WIB
100 Nama Bayi Laki-Laki Arab Penuh Makna
Nama bayi laki-laki Arab penuh makna. (Foto: Freepik)
NAMA bayi laki-laki Arab penuh makna bisa jadi referensi bagi orangtua yang ingin punya nama anak dengan penuh makna.

Banyak yang mengatakan jika memberi nama sang buah hati haruslah bagus, sebab nama merupakan sebuah harapan dan doa di dalamnya. Pengambilan nama dari Alquran tentu menjadi harapan kita sebagai orangtua agar kelak sang buah hati mencerminkan tokoh-tokoh sholeh dalam al-quran. Yang pasti memberikan nama haruslah mempunyai makna yang bagus agar kelar sang buah hati bisa menjadi sosok seperti arti dari nama tersebut.

Buat kamu yang masih ragu untuk memberi nama sang buah hati, inilah 100 nama bayi laki laki Arab penuh makna dikutip dari berbagai sumber, Kamis (30/11/2023) yang bisa kamu jadikan referensi.

Pilihlah sesuai dengan harapanmu, jangan lupa diskusikan juga dengan pasanganmu ya untuk memilih nama sang buah hati.

1. Ammar : pembangun

2. Ariq : baik budi, mulia

3. Aryan : prajurit, dihormati

4. Abidzar : tambang emas

5. Akhtar : bintang

6. Albirru : kebaikan

7. Alfath : awal

8. Almair : pangeran

9. Bahadur : berani

10. Bisyir : berita gembira

11. Bassam : banyak tersenyum

12. Badruttama : bulan purnama

13. Bilal : terpilih

14. Baihaqi : imam perawi hadist

15. Baqir : yang berilmu

16. Chairi : kebaikan

17. Casildo : pemuda pejuang

18. Cala : istana

19. Daiyan : hakim, pembalas

20. Dhafir : menang

Halaman:
1 2
      
