Harapan Hyndia di 2024, Ingin Berkolaborasi Bersama Penyanyi Indie Top di Indonesia

GRUP band Hyndia merupakan Folk Rock Band yang berdiri sejak 2007. Dikenal melalui lagu 'Satu Notasi' dari album keduanya 'Winter Song'.

Beranggotakan enam orang, Ingtise, Aga, Dwicky, Darmawan, Solih, dan Arif. Hyndia telah merilis dua album dan beberapa single sejak 2012. Album pertama yaitu “Pagi Berlabuh” yang di rilis pada 2016. Di tengah tahun 2018, hyndia merilis album ke dua yaitu “Winter Song”.

Baru-baru ini, Hyndia merilis album ketiganya yaitu “Senandika”. Grup band asal Purwokerto ini pernah manggung di luar negeri, tepatnya di Jiran Malaysia dalam Hausboom Music yang diadakan di Sepang Internasional Sirkuit pada September 2023.

Pada 2024 mendatang, Hyndia mempunyai beberapa resolusi, yakni berkolaborasi dengan musisi yang bisa mengenalkan lagunya kepada masyarakat banyak.