Warna Rambut Bawa Keberuntungan 2024 untuk Shio Monyet hingga Babi

BUKAN rahasia lagi kalau peluang keberuntungan seseorang selain bisa dilihat dari tanda zodiak yang dimiliki, tapi juga tanda shio yang dimiliki.

Nah banyak aspek atau media yang menurut ramalan shio bisa jadi pembawa keberuntungan untuk setiap tanda shio. Salah satunya warna, termasuk warna rambut yang dikenakan.

Dilansir dari Know Insider, Selasa (28/11/2023) berikut tren warna rambut di tahun 2024 yang diprediksikan bisa membawa keberuntungan untuk empat shio yakni shio Monyet, Ayam, Anjing hingga Babi.

1. Shio Monyet: Para pemilik shio ini berani tampil sebagai pemimpin terhadap penampilan mereka, tapi tetap mempertahankan estetika konservatif. Soal warna rambut, warna nuansa coklat yang populer diramalkan cocok dan menguntungkan untuk para pemilik shio ini.

2. Shio Ayam: Orang bershio ini senang diperhatikan karena keunikan, berani tampil beda, dan keberaniannya. Makanya untuk pengaplikasian warna rambut, disarankan untuk memilih warna merah jambu, biru, ungu, atau hijau paling terang pada tahun 2024 untuk mendatangkan keberuntungan.

