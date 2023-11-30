Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak yang Bakal Menikah pada 2024, Mungkin Kamu Salah Satunya

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |23:05 WIB
5 Zodiak yang Bakal Menikah pada 2024, Mungkin Kamu Salah Satunya
Zodiak yang bakal menikah pada 2024. (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA zodiak yang bakal menikah pada 2024 mungkin bikin kalian penasaran. Zodiak adalah ramalan bintang yang masih digunakan oleh masyarakat modern masa kini untuk menerawang peruntungan dan juga jodoh.

Ramalan zodiak juga kadang digunakan untuk meramalkan kapan seseorang akan bertemu dengan jodohnya atau belahan jiwanya. Lantas, zodiak apa saja yang diramalkan akan bertemu sang pujaan hatinya dan menikah di tahun depan?

 5 zodiak yang bakal menikah pada 2024

Berikut adalah lima zodiak yang bakal menikah pada 2024, dikutip dari laman City Magazine, Kamis (30/11/2023).

1. Aries

Pemilik zodiak Aries dikenal dengan temperamen berapi-api dan suka berpetualang, Aries juga diramalkan akan sangat bersinar pada tahun depan. Dan peluang terbaik bagi Aries untuk menikah terbuka di paruh awal 2024, khususnya bagi calon pasangan para Aries yang sulit menahan antusiasmenya untuk menikah. Jadi, jika anda mengiyakan lamaran si dia, bersiaplah untuk ke pelaminan tahun 2024.

2. Taurus

Taurus adalah zodiak yang dikenal karena kestabilannya, namun Taurus diramalkan akan menghadapi gejolak di tahun 2024. Meski hubungan cinta Taurus mungkin saja terjadi, hal itu bisa mengarah pada kemungkinan pernikahan.

Setelah terjadi perceraian, gairah mereda, dan pasangan merenungkan betapa besarnya cinta dan rasa hormat yang mereka rasakan terhadap satu sama lain. Hal ini bisa jadi berujung pada hubungan yang harmonis, rujuk, dan menikah lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement