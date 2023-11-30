5 Zodiak yang Bakal Menikah pada 2024, Mungkin Kamu Salah Satunya

LIMA zodiak yang bakal menikah pada 2024 mungkin bikin kalian penasaran. Zodiak adalah ramalan bintang yang masih digunakan oleh masyarakat modern masa kini untuk menerawang peruntungan dan juga jodoh.

Ramalan zodiak juga kadang digunakan untuk meramalkan kapan seseorang akan bertemu dengan jodohnya atau belahan jiwanya. Lantas, zodiak apa saja yang diramalkan akan bertemu sang pujaan hatinya dan menikah di tahun depan?

BACA JUGA: Ramalan Zodiak 30 November 2023 untuk Sagitarius dan Capricorn

5 zodiak yang bakal menikah pada 2024

Berikut adalah lima zodiak yang bakal menikah pada 2024, dikutip dari laman City Magazine, Kamis (30/11/2023).

1. Aries

Pemilik zodiak Aries dikenal dengan temperamen berapi-api dan suka berpetualang, Aries juga diramalkan akan sangat bersinar pada tahun depan. Dan peluang terbaik bagi Aries untuk menikah terbuka di paruh awal 2024, khususnya bagi calon pasangan para Aries yang sulit menahan antusiasmenya untuk menikah. Jadi, jika anda mengiyakan lamaran si dia, bersiaplah untuk ke pelaminan tahun 2024.

2. Taurus

Taurus adalah zodiak yang dikenal karena kestabilannya, namun Taurus diramalkan akan menghadapi gejolak di tahun 2024. Meski hubungan cinta Taurus mungkin saja terjadi, hal itu bisa mengarah pada kemungkinan pernikahan.

BACA JUGA: Ramalan Zodiak 30 November 2023 untuk Libra dan Scorpio

Setelah terjadi perceraian, gairah mereda, dan pasangan merenungkan betapa besarnya cinta dan rasa hormat yang mereka rasakan terhadap satu sama lain. Hal ini bisa jadi berujung pada hubungan yang harmonis, rujuk, dan menikah lagi.