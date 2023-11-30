Ramai Diisukan Berpisah, Ini Potret Kebersamaan Ria Ricis dan Teuku Ryan

KABAR retakanya rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan semakin santer terdengar. Keduanya diisukan telah pisah rumah hingga ajukan gugatan cerai.

Kabar itu seolah diperkuat dengan ketidak hadiran Ria Ricis saat Teuku Ryan hadiri wisuda S2. Namun, seolah ingin membatahnya, Ryan akrab disapa, mengatakan sang istri sedang berada di luar kota untuk sebuah pekerjaan.

Terlepas dari kabar tak enak tersebut, dari masing-masing akun Instagram mereka, ternyata foto kebersamaan itu masih terlihat rapi. Berikut potret kebersamaan Ria Ricis dan Teuku Ryan.

1. Nuansa pink

Menikmati liburan bersama, pasangan ini nampak kompak memakai outfit pink. Teuku Ryan misalnya, dia memakai kaus pink yang dipadukan dengan celana hitam.

Sementara Ria Ricis terlihat memakai kemeja tartan pink yang dipadukan dengan celana hitam dan kerudung cokelat.

"Moana kok enggak pink ya," tulis Teuku Ryan dalam keterangan foto.

2. Merah putih

Merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, pasangan yang menikah pada 12 November 2023 kompak memakai outfit merah putih. Tidak hanya mereka, sang putri, Moana pun ikut memakai outfit senada.

Senyum semringah begitu terpancar dari wajah keluarga kecil mereka.