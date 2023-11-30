Ternyata Ini Arti di Balik Mimpi sedang Hamil

MIMPI bagi sebagian orang hanyalah bunga tidur, tapi tak sedikit pula yang menyakini sebetulnya mimpi saat tidur adalah pertanda, isyarat penting yang tak boleh diabaikan.

Baik itu jadi pertanda akan hal positif atau pun hal negatif yang bisa terjadi di masa mendatang. Nah, bicara soal mimpi, pernahkah Anda bermimpi sedang hamil?

Ternyata, menurut Athena Laz analis mimpi profesional dan penulis “The Alchemy of Your Dreams, arti mimpi hamil dapat mempunyai penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari konteks dan pengalaman pribadi orang yang mengalaminya. Melansir Today, Kamis (30/11/2023) berikut ulasan singkat makna atau arti di balik mimpi sedang hamil.

1. Mimpi hamil padahal sedang tidak hamil: Ditelisik dari tafsir mimpi, ini artinya ada panggilan untuk fokus pada kreativitas, permulaan hidup yang baru, dan adanya pergerakan transisi tahapan kehidupan.

Secara umum, bermimpi tentang kehamilan padahal sebenarnya Anda tidak hamil, dapat mencerminkan pertumbuhan pribadi, transformasi, atau antisipasi akan perubahan atau peristiwa penting dalam hidup yang akan terjadi dalam waktu dekat.

BACA JUGA:

Mimpi hamil juga bisa melambangkan keinginan untuk awal yang baru, kreativitas, atau pengembangan ide yang signifikan dan bermakna dalam kehidupan nyata seseorang.