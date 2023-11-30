Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti di Balik Mimpi sedang Hamil

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |23:30 WIB
Ternyata Ini Arti di Balik Mimpi sedang Hamil
Arti mimpi sedang hamil, (Foto: Yanalya/Freepik)
A
A
A

MIMPI bagi sebagian orang hanyalah bunga tidur, tapi tak sedikit pula yang menyakini sebetulnya mimpi saat tidur adalah pertanda, isyarat penting yang tak boleh diabaikan.

Baik itu jadi pertanda akan hal positif atau pun hal negatif yang bisa terjadi di masa mendatang. Nah, bicara soal mimpi, pernahkah Anda bermimpi sedang hamil?

Ternyata, menurut Athena Laz analis mimpi profesional dan penulis “The Alchemy of Your Dreams, arti mimpi hamil dapat mempunyai penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari konteks dan pengalaman pribadi orang yang mengalaminya. Melansir Today, Kamis (30/11/2023) berikut ulasan singkat makna atau arti di balik mimpi sedang hamil.

1. Mimpi hamil padahal sedang tidak hamil: Ditelisik dari tafsir mimpi, ini artinya ada panggilan untuk fokus pada kreativitas, permulaan hidup yang baru, dan adanya pergerakan transisi tahapan kehidupan.

Secara umum, bermimpi tentang kehamilan padahal sebenarnya Anda tidak hamil, dapat mencerminkan pertumbuhan pribadi, transformasi, atau antisipasi akan perubahan atau peristiwa penting dalam hidup yang akan terjadi dalam waktu dekat.

 BACA JUGA:

Mimpi hamil juga bisa melambangkan keinginan untuk awal yang baru, kreativitas, atau pengembangan ide yang signifikan dan bermakna dalam kehidupan nyata seseorang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/612/3160465/tidur-epTc_large.jpg
Apa Arti Mimpi Menyusui Bayi Laki-laki? Benarkah Pertanda Baik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/612/3160090/mimpi-wW5d_large.jpg
Arti Mimpi Gagal Menikah: Tanda Kecemasan hingga Perubahan Besar dalam Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/612/3160057/pesawat-YbXI_large.JPG
Apa Arti Mimpi Ketinggalan Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/612/3087254/arti_mimpi_beli_emas-APVh_large.jpg
5 Arti Mimpi Beli Emas, Salah Satunya Pertanda Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/612/3085018/15_arti_mimpi_melihat_buaya_pertanda_baik_atau_buruk_ya-8QGU_large.jpg
15 Arti Mimpi Melihat Buaya Pertanda Baik atau Buruk, Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/612/3085026/kelelawar_masuk_rumah_pertanda_apa_ya_catat_ini_7_artinya-dANO_large.jpg
Kelelawar Masuk Rumah Pertanda Apa Ya? Catat Ini 7 Artinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement