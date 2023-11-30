Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Hal Perlu Dipersiapkan sebelum Keluar Rumah di Musim Hujan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |10:30 WIB
5 Hal Perlu Dipersiapkan sebelum Keluar Rumah di Musim Hujan
Tips beraktivitas di musim hujan, (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAMA beberapa hari belakangan ini, hujan deras bahkan sempat badai hingga banjir sudah melanda di beberapa titik wilayah Jabodetabek,

Seperti halnya musim panas, bepergian untuk beraktivitas di musim hujan pun perlu persiapan khusus. Curah hujan deras dan intensitas yang sering, menjadikan bepergian jadi cukup sulit untuk dilakukan.

Maka dari itu, ada beberapa hal yang apa saja yang perlu disiapkan selama bepergian di musim hujan, berikut ulasan singkatnya sebagaimana dihimpun dari Out Look Traveller, Kamis (30/11/2023)

1. Pilih Tujuan dengan cermat: Saat memilih tujuan perjalanan, mempertimbangkan kondisi cuaca jadi hal yang sangat penting, Tempat-tempat tertentu harus dihindari selama musim hujan karena risiko tinggi, contohnya pegunungan dengan ketinggian tertentu, atau daerah yang rawan longsor saat musim hujan.

2. Periksa prakiraan cuaca: Sebelum keluar rumah, biasakan untuk selalu cek prakiraan cuaca hari itu, meski memang penting untuk diingat bahwa cuaca tidak dapat diprediksi. Tapi setidaknya dengan melihat ramalan cuaca hari itu, Anda jadi bisa lebih bersiap dan terencana.

Halaman:
1 2
      
