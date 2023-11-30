50 Arti Emoji WhatsApp Terbaru dan Terpopuler, Jangan Sampai Salah!

MENGENAL 50 arti emoji WhatsApp terbaru dan terpopuler yang perlu kalian ketahui. Dalam aplikasi perpesanan WhatsApp, terdapat 3.000 lebih emoji.

Emoji merupakan simbol yang digunakan oleh para pengguna WhatsApp atau platform media sosial (medsos) lainnya untuk mengekspresikan perasaan kalian sekaligus membuat percakapan jadi lebih seru.

Namun terkadang, kita merasa bingung menggunakan emoji mana yang sesuai dengan perasaan agar dapat mengekspresikannya secara tepat. Apalagi, WhatsApp selalu mengembangkan emoji terbarunya.

50 arti emoji WhatsApp

Berikut adalah 50 arti emoji WhatsApp terbaru dan terpopuler, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (30/11/2023).

1. 😛

Emoji ini bisa disebut emoji bermuka tebal, digunakan untuk situasi saat sedang membahas persoalan yang santai, tanpa menimbulkan efek yang berlebihan.

2. 🤑

Emoji ini disbeut emoji muka uang, digunakan untuk percakapan tentang uang dalam kondisi bercanda. Bisa juga digunakan untuk menunjukkan bahwa kamu suka dengan uang.

3. 🤗

Emoji ini salah satu emoji yang terbilang baru di WhatsApp, emoji ini menunjukkan bahwa kamu memeluk lawan bicaramu. Bisa pelukan bentuk dukungan pada teman dan saudara, bisa juga pelukan pada kekasih.

4. 😏

Ini adalah emoji senyum licik, bisa digunakan saat kamu ingin mengekspresikan sesuatu yang tidak kamu suka. Bisa digunakan sebagai ekspresi sindiran atau maksud bergurau dengan teman.

5. 🫡

Ini merupakan emoji hormat yang juga terbilang cukup baru di WhatsApp, digunakan sebagai bentuk penghormatan terhadap lawan bicaramu, atau bisa juga diartikan “siap”.

6. 😶

Emoji ini disebut emoji hampa, digunakan untuk mengekspresikan bahwa kamu tidak bisa berkata apapun untuk merespons lawan bicaramu, menunjukkan bahwa kamu terlalu bingung dan kaget.

7. 😑

Emoji ini disebut juga tanpa ekspresi, bisa digunakan untuk mengekspresikan bahwa kamu merasa tidak peduli sama sekali pada topik yang tengah dibahas.

8. 😒

Emoji ini bisa disebut ekspresi wajah datar, bisa digunakan untuk mengekspresikan bahwa kamu percakapan dengan lawan bicaramu tidak seru, atau candaan yang garing.

9. 😀

Emoji tersenyum dengan mata dan mulut terbuka, diartikan sebagai rasa senang. Namun, ada juga yang menggunakannya dengan maksud sarkasme, yang mana pura-pura merasa senang dan agak tertawa terhadap hal-hal yang sebenarnya kurang lucu/menarik.

10. 😄😁😆

Emoji tersenyum dengan mulut terbuka lebar atau menunjukkan gigi dan mata yang menyipit, artinya keceriaan, tertawa kecil, atau mengungkapkan antusiasme dan rasa senang.