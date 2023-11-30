5 Potret Baru Mamat Alkatiri, Sang Komika Kontroversial

INILAH potret baru Mamat Alkatiri yang selalu menarik untuk diulas karena selalu mengejutkan. Sebab artis komika satu ini kerap viral di media sosial Tiktok, Twitter dan Instagram karena ucapan yang cenderung ceplas-ceplos dan kerap menyinggung banyak pihak.

Tentu saja hal itu membuat nama Mamat Alkatiri menjadi naik daun dan banyak diperbincangkan banyak orang dari berbagai kalangan. Lebih lengkapnya maka simak ulasan satu ini.

Sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (30/11/2023) terkait potret baru Mamat Alkatiri.

5 Potret Baru Mamat Alkatiri

1. Lulusan Pendidikan Dokter Gigi

Siapa yang menyangka bahwa sosok gagah dan menyeramkan dari Mamat Alkatiri ternyata memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan kedokteran gigi di Universitas Muhamammadiyah Yogyakarta.

Namun setelah lulus komika asal Ambon ini tidak melanjutkan karirnya sebagai dokter gigi, melainkan dirinya masuk dan mendaftarkan diri di komunitas Stand Up Comedy di Yogyakarta pada tahun 2014.

2. Besar dan Terkenal Sebagai Komika

Potret Kedua Mamat Alkatiri mendeskripsikan awal perjalanan karirnya pertama kali berasal dari Stand Up Comedy Season 5. Dirinya sangat cerdas dalam menghadirkan berbagai materi stand up yang lucu, menghibur, hingga mengagetkan karena kerap menyinggung sosok artis terkenal hingga pejabat publik.

3. Komika Trending Karena Roasting

Potret Ketiga Mamat Alkatiri menujukan bukti bahwa dirinya kini semakin terkenal dan diperhatikan banyak publik. Hal itu dibuktikan dari beberapa konten yang sukses viral bahkan kerap menyeret namanya ke ranah hukum. Salah satu video yang membuat pemilik nama lengkap Mohammed Yusran Farid Alkatiri trending yaitu konten roasting.