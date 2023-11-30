Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Olivia Sumargo

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:02 WIB
Potret Cantik Olivia Sumargo
Ilustrasi kehangatan pasangan Olivia Sumargo dan Denny Sumargo (Foto: Instagram/@oliviasumargo)




POTRET cantik Olivia Sumargo tentunya sangat menarik perhatian warganet akhir-akhir ini. Pasca menikah dengan Denny Sumargo tahun 2020, nama Olivia pun semakin mencuri perhatian.

Sebab tidak hanya cantik, tetapi Olivia juga berpendidikan dan memiliki karier cemerlang. Selain itu, penampilannya yang menawan dan setia menemani suaminya membuatnya menjadi sorotan. Lantas, seperti apa sosok wanita dengan nama lengkap Olivia Allan ini?

Berikut adalah potret cantik Olivia Sumargo, istri mantan pebasket Denny Sumargo melansir akun Instagram pribadinya @oliviasumargo, Kamis (30/11/23). 

1 Senyum Menawan

 

Olivia memiliki senyum yang menawan. Pada potret kali ini, wajahnya tampak bersinar penuh kebahagiaan ketika digendong oleh sang suami. Senyumannya yang tulus dan hangat sudah pasti mampu meluluhkan hati siapa saja yang melihatnya.

2 Kecantikan Alami

 

Beberapa kali Olivia Sumargo membagikan potret dirinya berada di ruang terbuka. Dengan latar belakang tanaman hijau, pesona istri Denny Sumargo itu semakin kuat. Wajahnya yang polos tanpa makeup menambah keindahannya.

3 Gaya Fashion Trendy

 

Meski kerap tampil dengan style simple, ternyata Olivia juga memiliki selera yang keren. Seperti pada foto ini ketika ia tampil dengan baju sari ala India lengkap dengan hiasan wanita India di atas kepalanya.

Halaman:
1 2
      
