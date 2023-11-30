Potret Teuku Rassya Bersama Adik-adiknya, Kompak dan Harmonis

POTRET Teuku Rassya bersama adik-adiknya kini menuai sorotan warganet. Hal itu lantaran Rassya dan adik-adiknya lahir dari keluarga berbeda.

Seperti diketahui bahwa Rassya merupakan anak pertama pasangan Teuku Rafli Pasya dan Tamara Bleszynski. Keduanya pernah membina rumah tangga sebelum akhirnya berpisah pada 2007 dan memiliki kehidupan baru dengan pasangan masing masing.

Tamara diketahui menikah dengan Mike Lewis, sedangkan Teuku Rafli menikah kembali dengan Nurah Sheivirah.

Mengutip akun Instagramnya @teukurassya, berikut potret Teuku Rassya dengan adik adiknya.

1. Bersama anak Teuku Rafli dan Nurah Sheivirah

Teuku Rafli dan Nurah Sheivirah memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 18 tahun. Meski begitu, keduanya tampak harmonis.