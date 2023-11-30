Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Teuku Rassya Bersama Adik-adiknya, Kompak dan Harmonis

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:35 WIB
Potret Teuku Rassya Bersama Adik-adiknya, Kompak dan Harmonis
Potret Teuku Rassya bersama adik. (Foto. Instgaram @teukurassya)
A
A
A

POTRET Teuku Rassya bersama adik-adiknya kini menuai sorotan warganet. Hal itu lantaran Rassya dan adik-adiknya lahir dari keluarga berbeda.

Seperti diketahui bahwa Rassya merupakan anak pertama pasangan Teuku Rafli Pasya dan Tamara Bleszynski. Keduanya pernah membina rumah tangga sebelum akhirnya berpisah pada 2007 dan memiliki kehidupan baru dengan pasangan masing masing.

Tamara diketahui menikah dengan Mike Lewis, sedangkan Teuku Rafli menikah kembali dengan Nurah Sheivirah.

Mengutip akun Instagramnya @teukurassya, berikut potret Teuku Rassya dengan adik adiknya.

1. Bersama anak Teuku Rafli dan Nurah Sheivirah

Rassya

Teuku Rafli dan Nurah Sheivirah memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 18 tahun. Meski begitu, keduanya tampak harmonis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement