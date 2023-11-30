Viral Influencer Edukasi Kok Malah Selingkuh, Istri Lagi Hamil Anak Ketiga Pula

KASUS perselingkuhan kembali viral di jagat maya. Kali ini, korbannya menimpa Aisyah Hijanah, seorang influencer cantik yang kerap memberikan edukasi melalui akun Instagramnya @aisyahhijanah.

Meski merupakan seorang influencer asal Malaysia, namun kisah perselingkuhan berkedok poligami yang dialami Aisyah Hijanah turut menyita perhatian dan viral di kalangan netizen Indonesia.

Bagaimana tidak, Aisyah Hijanah ternyata telah memiliki dua anak dari suaminya, Alif. Bahkan, lebih mirisnya, ia baru-baru ini diselingkuhi saat sedang hamil anak ketiganya.

Kisah perselingkuhan suami Aisyah menyeruak di sosial media X, salah satunya diunggah oleh akun @tanyakanrl. Dalam akun tersebut disebutkan bahwa suami Aisyah selingkuh dengan seorang perempuan yang merupakan karyawannya sendiri.

“Aisyah Hijanah entrepreneur, pendidikan tinggi, influencer yang mengedukasi,, istri&ibu yg bertanggungjawab ngurus keluarga dan bonus cantik,” tulis akun tersebut.

“Tiba-tiba suami nya Alif Teega ngepoligami dia dgn nikahin karyawannya. Apa lg yg dicari dari istri se sempurna itu?” lanjut akun tersebut.

Ironisnya, selain selingkuh dengan karyawannya sendiri, sang selingkuhan disebut-sebut kedapatan mengunggah status yang mengungkapkan rasa bangganya karena menjalin hubungan dengan suami Aisyah tersebut.

“Terus istri keduanya update pake caption “finally... after 2 years...” gile banget. apalagi dia juga bilang kalo si cowo tuh laki-laki yang dia impikan. huek cuih. Pelakor kok berani amat dah sampe minta ke Tuhan,” tutur akun X @hkazelnut.

Hingga saat ini, kisah perselingkuhan yang dialami Aisyah sukses memancing emosi netizen kepada sang suami dan selingkuhannya.