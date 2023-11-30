Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Harapan Tak Sesuai Ekspektasi, Beli Sepatu Boots ala Korea yang Datang Sepatu Boots Tukang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:07 WIB
Viral Harapan Tak Sesuai Ekspektasi, Beli Sepatu Boots ala Korea yang Datang Sepatu Boots Tukang
Viral Belanja Sepatu Boots. (Foto: Instagram)
A
A
A

BELANJA online hingga saat ini masih menjadi favorit masyarakat Indonesia karena dinilai lebih hemat tenaga dan waktu, sehingga tidak harus belanja keluar rumah.

Selain itu, Anda juga cenderung lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkan ketika belanja online di marketplace karena produknya yang lebih variatif.

Namun, belanja online ternyata juga memiliki kekurangan. Salah satu yang paling sering terjadi adalah barang yang dipesan selalu tidak sesuai dengan ekspetasi.

Belanja Online Viral

Seperti yang dialami oleh seorang perempuan yang baru-baru ini viral di sosial media karena membagikan pengalaman ‘kocak’-nya ketika membeli sepatu boots di salah satu platform belanja online.

Pasalnya, alih-alih mendapatkan sepatu boots yang sesuai dengan gambar yang dipasang di platform belanja online tersebut, perempuan itu justru mendapatkan sepatu boots yang wujudnya di luar ekspetasinya.

Dalam video yang diunggah ulang di akun Instagram @nenktainment itu, perempuan tersebut tampak menjajal sepatu boots berwarna hitam yang dibelinya itu.

Menurutnya, sepatu boots tersebut justru tampak sangat besar dan longgar seperti sepatu boots tukang kebun, bukan seperti sepatu boots yang tampak fit di kaki layaknya yang dikenakan model di foto yang terpasang di platform belanja online tersebut.

“Belinya apa, dapetnya apa. Nangis satu juta kali. Malah disuruh jadi tukang kebon,” ujar perempuan tersebut, melalui keterangan unggahannya.

Halaman:
1 2
      
