5 Potret Dokter Gigi Cantik Yulita Dora, Wajah Manisnya Bikin Gemas

YULITA Dora merupakan seorang dokter gigi umum yang berpraktik di Aesthetic Pondok Indah, Jakarta. Yulita mendapatkan gelar dokter gigi umum dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (2006).

Yulita Dora juga salah satu dokter yang aktif di media sosial. Dia banyak memberikan edukasi tentang masalah kesehatan gigi.

Selain pintar, Yulita juga memiliki paras yang cantik dan penampilan yang stylish. Tak jarang dia mengunggah potret cantiknya di Instagram. Berikut rangkumannya dari Instagram @yulitadora_drg.

Pakai busana adat Bali

Momen Yulita saat menikmati liburan di Bali. Saat berkunjung ke Desa Tenganan, tak lupa dia mencoba mengenakan pakaian khas Bali yakni payas madya. Busana yang dipakai itu terdiri dari kemben dan kain yang dililitkan di tubuhnya. Dia juga menambahkan beberapa aksesori khas Bali. Penampilannya terlihat total dengan makeup tebal.

"Cantik banget, terpesona, bikin berdebar, cocok banget payas Bali," kata @drg,dima***

"Gemes banget dok," tambah @shil***

Pose di pantai

Potret Yulita saat bermain di pantai yang begitu indah dengan paduan pasir putih, laut dan langit yang biru. Di foto ini Yulita memakai baju biru dipadukan dengan selendang warna senada dan kain yang dijadikan rok. Dia juga menambahkan topi dan kacamata hitam.

Pamer rambut baru

Pada foto selanjutnya, Yulita sedang mirror selfie usai nyalon. Dia nampak memamerkan tampilan rambut barunya dengan model bob dan poni depan. Penampilannya terlihat lebih awet muda yah?