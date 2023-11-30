Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Aroma Parfum Nagita Slavina, First Kiss Jadi Kenangan Pertama dengan Raffi Ahmad

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:35 WIB
5 Aroma Parfum Nagita Slavina, First Kiss Jadi Kenangan Pertama dengan Raffi Ahmad
Aroma parfum Nagita Slavina yang terinspirasi dari kisah cinta. (Foto: Instagram)
A
A
A

KISAH cinta setiap orang memang berbeda. Begitu pun dengan pasangan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, di mana kisah mereka dituangkan dalam aroma minyak wangi.

Hal itu diungkapan ibu dua anak saat meluncurkan produk kecantikan lewat produk fragrance body lotion dan body wash bernama Slavina.

“Kenapa aku tertarik merambah ke bisnis kecantikan, khususnya yang memiliki wewangian ini karena pada dasarnya aku suka wangi,” ujar Nagita, saat jumpa pers di kantor RANS Entertainment, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis, (30/11/2023).

“Jadi, Slavina saat ini meluncurkan lima produk fragrance body lotion dan body wash yang masing-masing wanginya memang mengingatkan aku terhadap momen-momen, misalnya perjalanan percintaan aku dengan Raffi, sampai momen berharga dengan anak-anakku,” sambungnya.

Parfum

Lantas, wangi-wangian apa saja yang ada di lima produk body lotion dan body wash Slavina yang menggambarkan perjalanan cinta Nagita dengan Raffi? Berikut di antaranya.

1. First Kiss

Aroma kombinasi dari orange dan coconut yang dipadukan secara imbang dengan vanilla dan musk, sehingga dapat mengingatkan Anda pada momen termanis bersama orang spesial.

Varian ini terinspirasi dari kenangan pertama Nagita dan Raffi yang manis, mengingatkan pada rasa aroma permen karet yang dibagikan saat mereka pertama kali bertemu.

2. Endless Blossom

Aroma dari orange blossom yang berpadu dengan lavender serta mawar magnolia yang sempurna dapat meningkatkan sisi feminitas serta memberi kesegaran yang tiada habis.

Varian ini terinspirasi dari momen-momen indah ketika Raffi dan anak-anak memberikan kejutan bunga yang indah kepada Nagita.

Setiap kelopak bunga adalah ungkapan cinta dan kasih sayang yang tulus, menciptakan momen yang penuh keharuan dan kehangatan sehingga pengalaman tersebut membuat Nagita merasa sangat dicintai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
