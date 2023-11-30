Nagita Slavina Bagikan Rahasia Wangi Parfum Tahan Seharian

NAGITA Slavina tidak hanya mencuri perhatian lewat outfit yang dipakai. Dia pun cukup dikenal dengan aroma wangi yang tahan lama.

Hal ini tidak lain adalah karena hobi Nagita Slavina dalam mengoleksi parfum. Usut punya usut, dia ternyata sampai memiliki lebih dari puluhan koleksi parfum.

“Zaman sekarang cewek mana sih yang cuma ngoleksi satu parfum doang? Nggak ada kan? Pasti lebih dari satu kan?” ujar Nagita, dalam jumpa pers launching produk Slavina, di kantor RANS Entertainment, Serpong, Tangerang, Kamis, (30/11/2023).

“Aku aja lebih dari 10 malah bisa sampai puluhan,” ujarnya.

Ternyata, ada alasan mengapa Nagita suka mengoleksi parfum dan selalu sukses memiliki aroma tubuh yang semerbak di setiap kesempatan. Salah satunya adalah karena mood-nya yang kerap berubah-ubah.

“Aku sama seperti wanita pada umumnya. Mood-nya kan pasti berubah-ubah ya. Jadi pakai parfum juga pasti ganti-ganti ikutin mood pastinya,” ungkapnya.