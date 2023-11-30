Manfaat Face Mist untuk Wajah dan Cara Menggunakannya

FACE mist sering digunakan oleh para wanita untuk menyempurnakan hasil riasan. Padahal, manfaat face mist lebih dari itu.

Face mist merupakan produk skincare berisi cairan yang dicampur dengan bahan alami seperti lidah buaya, teh hijau, saffron, air mawar dan lain sebagainya. Kandungan di dalamnya bekerja untuk melembapkan dan menyegarkan kulit wajah.

Lalu, apa saja manfaat face mist untuk wajah? Berikut ulasannya!

Manfaat Face Mist untuk Wajah

Menghidrasi Kulit

Berada di ruangan ber-AC dalam waktu yang lama dapat menyebabkan wajah kekurangan kadar air. Akibatnya, kulit menjadi kering dan dehidrasi.

Solusinya, Anda dapat menggunakan face mist. Kabut air yang dihasilkan oleh face mist dapat meningkatkan kelembapan kulit wajah tanpa menyebabkan kelembapan yang berlebihan.

Menyegarkan Kulit

Saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di bawah sinar matahari secara langsung dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Apalagi jika Anda menggunakan riasan yang dapat menyumbat pori-pori dan menimbulkan masalah jerawat.

Di saat seperti ini, face mist menjadi jawaban yang dibutuhkan karena dapat menghidrasi kulit secara cepat. Tak hanya itu, produk ini mampu meremajakan kulit dan membuat wajah Anda cerah kembali seperti semula.

Menenangkan Kulit Sensitif

Sebagai salah satu produk skincare yang cocok untuk kulit sensitif, face mist dapat membantu meredakan kulit yang sensitif seperti kemerahan, meredakan iritasi, dan mengembalikan kelembapan kulit yang hilang.

Face mist juga mengandung bahan aktif seperti niacinamide dan minyak pohon teh yang juga dapat membantu memerangi jerawat aktif.

Membuat Makeup Jadi Tahan Lama

Face mist dapat membuat kulit halus dan lembap sehingga dapat menyempurnakan riasan. Produk skincare ini juga memberikan kesan natural pada makeup yang dapat membuatnya menyatu dengan sempurna.

Face mist dapat disemprotkan sebelum dan sesudah menggunakan makeup. Penggunaannya bermanfaat untuk membuat riasan tahan lama. Selain itu, face mist juga dapat digunakan saat Anda ingin memulas ulang riasan yang mulai luntur.

Menyerap Minyak Berlebih di Wajah

Jika biasanya Anda menggunakan oil face paper atau bedak translucent untuk menyerap minyak berlebih di wajah, kini Anda bisa beralih menggunakan face mist. Pilih produk yang mengandung silk powder atau silika, sehingga nantinya minyak berlebih yang ada di wajah bisa terserap.

Cara Menggunakan Face Mist:

Setelah Bangun Tidur

Jika Anda merasa malas untuk bangkit dari tempat tidur setelah bangun, Anda bisa menyemprotkan face mist untuk menyegarkan wajah. Aromanya yang harum serta sensasi dingin pada wajah dijamin akan membuat Anda segar di pagi hari. Sehingga, face mist bisa memberikan energi positif dan meningkatkan suasana hati.

Setelah Menggunakan Skincare

Face mist bisa jadi pilihan praktis untuk merawat kulit wajah kapan pun dan di mana pun, misalnya setelah melakukan rutinitas perawatan kulit. Face mist dapat melembapkan dan membantu kulit menyerap bahan aktif dalam produk skincare.

Gunakan di Tengah Merias Wajah

Anda bisa menggunakan face mist di tengah makeup. Kulit wajah yang kering akan menyulitkan penggunaan makeup. Untungnya, face mist bisa digunakan di tengah makeup, tanpa membuatnya luntur.

Produk ini bisa disemprotkan setelah menggunakan BB cream atau foundation, biarkan semprotan face mist mengering dengan sendirinya.

Setelah Menggunakan Makeup

Cara menggunakan face mist lainnya saat sesudah merias wajah. Selain di tengah momen merias wajah, semprotkan face mist setelah selesai mengaplikasikan makeup. Hal ini dipercaya dapat membuat riasan lebih tahan lama.

Selain itu, face mist juga dapat membuat riasan terlihat lebih natural. Saat butuh quick touch up, Anda cukup gunakan face mist ke seluruh wajah lalu baurkan makeup memakai ujung jari atau kuas.