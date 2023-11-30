Tak Hanya Bawa Payung, Ini 4 Hal Penting Diketahui sebelum Traveling di Musim Hujan

TRAVELING atau bepergian merupakan hal yang menyenangkan. Namun, di cuaca tertentu seperti musim hujan menjadikan traveling sulit untuk dilakukan.

Penting untuk merencanakan secara matang tujuan perjalanan serta hal-hal apa saja yang perlu disiapkan selama melakukan perjalanan saat musim hujan.

Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus Anda lakukan sebelum melakukan perjalanan dikutip dari Out Look Traveller, Kamis (30/11/2023).

1. Hati-hati memilih destinasi

Memertimbangkan kondisi cuaca sangat penting ketika memilih tujuan perjalanan. Tempat-tempat tertentu harus dihindari selama musim hujan karena risiko terkait. Misalnya, pegunungan dengan ketinggian tertentu dan rawan longsor saat musim hujan.

2. Selalu update mengecek prakiraan cuaca

Dengan internet, kita dapat mengakses banyak informasi di ujung jari kita, termasuk prakiraan cuaca untuk hampir semua lokasi.

Meskipun beberapa situs menawarkan prakiraan cuaca beberapa minggu sebelumnya, penting untuk diingat bahwa cuaca tidak dapat diprediksi.

Agar tetap siap, pantau prediksi tujuan Anda setidaknya seminggu sebelum perjalanan dari sumber tepercaya seperti AccuWeather.

Ini akan memungkinkan Anda untuk membuat rencana yang sesuai dan menyesuaikan jadwal Anda jika diperlukan.

3. Cermat memilih makanan dan minuman

Pada musim hujan, terdapat risiko tinggi terjadinya penyakit yang ditularkan melalui air. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda makan dan minum sangat penting agar tetap aman.