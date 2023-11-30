Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Indah Membius Mata, Ini 4 Aktivitas Seru Bisa Dilakukan di Desa Wisata Bantaragung Majalengka

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:02 WIB
Indah Membius Mata, Ini 4 Aktivitas Seru Bisa Dilakukan di Desa Wisata Bantaragung Majalengka
Desa Wisata Bantaragung, Majalengka, Jawa Barat (Foto: Instagram/@agunpriyatna)
BAGI anda yang pernah mengunjungi Majalengka, Jawa Barat, wajib untuk memulai perjalanan ke salah satu desa wisata yang berjarak sekitar 2 jam dari Bandara Kertajati. Desa wisata itu bernama Desa Bantaragung.

Desa wisata Bantaragung terletak di Kecamatan Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat. Anda bisa menjelajahi desa ini dengan melakukan berbagai aktivitas seru yang bisa menjadikan liburan Anda makin berkesan dan tak terlupakan.

Lantas aktivitas menarik apa saja yang bisa dilakukan di sana? Berikut Okezone rangkumkan empat di antaranya;

1. Menikmati sejuknya udara pagi di terasering sawah Ciboer Pass

Jika Anda ingin merasakan segarnya udara pagi dengan nuansa yang menenangkan, dari atas ketinggian terasering sawah di Ciboer Pass. Anda dapat berjalan atau bersepeda dikelilingi dengan pemandangan yang asri.

Desa Wisata Bantaragung

(Foto: Instagram/@rahmats_0145)

2. Mengabadikan momen di telaga biru Cicerem

Anda perlu menempuh perjalanan sekitar 14 km atau 30 menit dari Desa Wisata Bantaragung untuk tiba di telaga biru Cicerem.

Air danaunya terlihat sebening kaca, pepohonan hijau yang rindang, Anda akan melihat banyak ikan-ikan koi yang cantik berenang berkelompok dari atas permukaan danau.

3. Trekking ke Curug Cipeuteuy

Bagi Anda yang menyukai trekking atau petualangan, cobalah untuk mengunjungi Curug Cipeuteuy.

Curug Cipeuteuy terletak di Gunung Ciremai. Airnya yang jernih dan bisa digunakan untuk berenang. Pastinya bakalan super segar setelah menempuh perjalanan yang jauh.

