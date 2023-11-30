Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pria Ini Alami Sakit Kepala yang Tak Kunjung Sembuh, Tertusuk Sumpit hingga Menancap Otak

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:45 WIB
Pria Ini Alami Sakit Kepala yang Tak Kunjung Sembuh, Tertusuk Sumpit hingga Menancap Otak
Sumpit tertancap di hidung pria ini. (Foto: Indiatoday)
A
A
A

JANGAN pernah sepelekan sakit kepala. Jika gejalanya muncul berulang bahkan semakin parah, seseorang perlu memeriksakan diri ke dokter.

Hal ini terlihat berdasarkan pengalaman pria asal Vietnam satu ini. Sakit kepala kronis yang terjadi padanya ternyata bersumber dari hal yang tidak terduga sama sekali. Ya, pria itu sakit kepala kronis karena ada sumpit yang menyangkut di hidungnya hingga tembus ke otak.

Adanya benda asing tersebut yang membuat dirinya sering mengalami gejala sakit kepala parah. Menurut laporan India Today, pria tersebut mengalami kondisi sakit kepala parah dalam lima bulan terakhir. Dia memutuskan diperiksa dokter, karena kondisinya semakin serius.

Pemeriksaan CT Scan dilakukan sebagai upaya penegakan diagnosis. Nah, dari sana ketahuan kalau ada sumpit tertancap di hidungnya.

Sedotan menancap hidung

"Pria itu samar-samar nginget bahwa 5 bulan lalu ia mabuk dan berkelahi dengan seseorang. Lawannya menusukkan sesuatu ke wajah dan setelah itu pria tersebut tak sadarkan diri dan setelah sadar tidak ingat apapun," kata laporan India Today, dikutip Kamis (30/11/2023).

Keesokan harinya pria tersebut mengaku pergi ke dokter dan memeriksakan diri ke dokter. Di momen itu dokter tidak menemukan benda asing apapun di area kepalanya. Sampai akhirnya gejala nyeri kepala terjadi berulang, hingga pria itu mengaku sering kekurangan cairan tubuh.

Halaman:
1 2
      
