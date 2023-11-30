Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jadi Penyakit Kanker Terbanyak Ketiga di Indonesia, Yuk Kenali Gejala Kanker Paru sejak Dini

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:00 WIB
Jadi Penyakit Kanker Terbanyak Ketiga di Indonesia, Yuk Kenali Gejala Kanker Paru sejak Dini
Kenali gejala kanker paru sejak dini. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KANKER paru menjadi penyakit kanker terbanyak ketiga di Indonesia. Menurut data dari Global Burden of Cancer Study (Globocan) tahun 2020, terdapat 34,783 kasus baru kanker paru di Indonesia dan 30,843 penderita meninggal dunia.

Data tersebut menunjukkan kanker paru menjadi penyakit dengan angka kematian tertinggi di Indonesia. Dari jumlah data yang ada, kebanyakan dari pasien kanker paru-paru adalah laki-laki.

Lebih lanjut, diketahui pula bahwa lebih dari 70 persen pasien kanker paru di Indonesia merupakan usia produktif, 59 tahun atau bahkan lebih muda. Tingginya kanker paru di Indonesia menandakan pentingnya edukasi terhadap masyarakat terkait penyakit ini. Salah satu hal yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat yakni gejala-gejala kanker paru.

Kanker Paru

Menurut Prof. dr. Elisna Syahrudin, PhD. SpP(K), Guru Besar Departemen Pulmonologi Kedokteran Respirasi FKUI dan Ketua Kanker Paru Yayasan Kanker Indonesia mengatakan gejala kanker paru mirip dengan penyakit gangguan pernapasan lainnya.

“Batuk dengan/tanpa dahak, batuk darah, sesak napas, suara serak, sakit dada, sulit/sakit menelan, terdapat benjolan pada pangkal leher, dan sembab di muka serta leher menjadi gejala awal kanker paru,” kata Elisna melalui siaran pers yang diterima MNC Portal, beberapa waktu lalu.

“Maka dari itu, jika mengalami gejala-gejala tersebut, wajib untuk langsung melakukan pemeriksaan mendalam dan segera ke dokter atau rumah sakit terdekat,” katanya.

Lebih lanjut, Elisna melarang masyarakat untuk melakukan diagnosis seorang diri hanya dengan melihat internet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/482/3186833/raisa-pv9u_large.jpg
Mengenal Kanker Paru, Penyakit yang Dialami Ibunda Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/482/3183794/vape-K2p8_large.jpg
Vape Tingkatkan Risiko Kanker Paru, Gen Z Baca Nih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/482/3168498/menkes-rmaR_large.jpg
Ingatkan Deteksi Dini Kanker, Menkes: Kalau Diidentifikasi Awal, Peluang Hidup Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/481/2980483/alami-infeksi-paru-dede-sunandar-akui-berat-badannya-perlahan-menurun-ULMELrZrL3.jpg
Alami Infeksi Paru, Dede Sunandar Akui Berat Badannya Perlahan Menurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/481/2980452/dede-sunandar-dapat-beberapa-pantangan-dari-dokter-usai-didiagnosis-infeksi-paru-2VKAV5WWSI.jpg
Dede Sunandar Dapat Beberapa Pantangan dari Dokter Usai Didiagnosis Infeksi Paru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/481/2980409/dede-sunandar-alami-infeksi-paru-ini-penyebabnya-oFbmMWrCjf.jpg
Dede Sunandar Alami Infeksi Paru, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement