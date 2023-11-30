Makanan dan Minuman yang Harus Dihindari saat Radang Tenggorokan

RADANG tenggorokan menjadi suatu hal yang sangat mengganggu. Seseorang yang mengalami radang tenggorokan akan kesulitan menelan atau bernapas, demam, ruam, kelenjar bengkak, atapun nyeri pada bagian sendi.

Dilansir dari laman Healthline, Kamis (30/11/2023) adapun jenis makanan atau minuman yang harus dihindari ketika seseorang mengalami radang tenggorokan adalah kopi, soda, alkohol, makanan pedas, buah-buahan yang bersifat asam, serta makanan ringan berupa keripik kentang, dan lain-lain.

Sebab, jika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman tersebut, maka akan memperparah kondisi radang. Untuk itu, sebaiknya konsumsi makanan atau minuman yang memang aman untuk penderita radang tenggorokan. Biasanya makanan itu bertekstur lunak dan mudah untuk ditelan.

Selain itu, konsumsi minuman hangat juga bisa menjadi faktor pendukung untuk menyembuhkan radang tenggorokan. Lebih lanjut, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk penderita radang tenggorokan adalah yoghurt, smoothie, sup, susu, oatmeal, sayuran yang dimasak, serta kentang tumbuk.

Akan tetapi, dengan mengonsumsi makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk penderita radang tenggorokan pun tidak menjamin akan membuat sembuh. Sebab, diperlukan cara lain yang bisa menunjang kesembuhan lebih cepat yaitu dengan berkonsultasi kepada dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat.

Selain itu ada treatment tambahan yang mungkin bisa dilakukan seperti mengonsumsi obat herbal. Tanda atau gejala yang menunjukkan kemungkinan seseorang terkena radang tenggorokan yaitu ditemukannya rasa gatal pada tenggorokan, hidung tersumbat, pilek, batuk, demam, suara serak, sakit kepala, sulit menelan, dan kehilangan nafsu makan.

(Leonardus Selwyn)