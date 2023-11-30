5 Gejala Mycoplasma Pneumonia pada Anak, Kenali Yuk





PARA orangtua mesti waspada akan penyakit mycoplasma pneumonia yang sedang merebak di China. Walau di Indonesia sampai sejauh ini belum ada kasusnya, kewaspadaan tetap perlu dilakukan.

"Waspada boleh, panik jangan," tegas Prof Erlina Burhan selaku Anggota Bidang Penyakit Menular Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), saat konferensi pers virtual, Kamis (30/11/2023).

Lantas, apa yang harus diwaspadai dari penyakit ini?

Hal sederhana yang harus diperhatikan adalah mengenali gejala penyakitnya. Khusus pada anak-anak, ternyata gejalanya berbeda.

Dijelaskan Prof Erlina, berikut gejala penyakit mycoplasma pneumonia pada anak-anak di bawah usia 5 tahun:

1. Bersin-bersin

2. Hidung tersumbat

3. Sakit tenggorokan

4. Mata berair

5. Mengi (wheezing)

6. Muntah atau diare