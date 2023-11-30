5 Tips Mendetoks Paru-Paru, Perokok Harus Paham

POLUSI udara di Jakarta dan sekitarnya tak kunjung berkurang. Ditambah lagi dengan hobi yang kurang baik seperti merokok dan menghisap vape.

Oleh karena itu kini saatnya menjaga kesehatan paru-paru. Jangan dibiarkan kondisinya memburuk dengan terus merokok.

Apalagi infeksi paru-paru bisa disebabkan oleh polusi udara parah dan rokok. Nah, guna mengatasi dampak buruk dari polusi udara, dan dampak buruk merokok, ada berbagai metode untuk meningkatkan kesehatan paru-paru dengan tips detoks paru-paru, apa saja?

1. Menjaga Kebersihan Dalam Ruangan

Menjaga kualitas udara dalam ruangan agar tetap bersih sangat penting. Pastikan ruang yang kamu tempati udaranya bersih dan sering di vakum. Hindari semprotan aerosol dan gunakan bahan pembersih alami yang bebas wangi. Selain itu, pastikan juga untuk menyapi dan membersihkan rumah kamu secara teratur.

2. Menghirup Uap Air

Menghirup uap air atau yang dikenal sebagai inhalasi uap, bisa membantu membuka saluran udara dan bisa membantu melepaskan lendir. Selain itu, selaput lendir saluran udara mungkin menjadi kering pada lingkungan yang tercemar dan dingin, dan bisa mengurangi aliran darah. Di sisi lain, uap bisa menghangatkan dan melembabkan udara, yang bisa membantu pernapasan dan membantu memecah lendir pada paru-paru dan saluran udara.

3. Berhenti Merokok

Untuk mengurangi dan memperbaiki kerusakan paru-paru yakni berhenti merokok. Bukan masalah bila kamu sudah merokok selama tiga hari atau 30 tahun, tapi, langkah pertama untuk paru-paru yang lebih sehat, yakni dengan berhenti merokok. Bila perlu, hubungi profesional untuk membantu kamu merokok bila kamu pernah gagal stop merokok di masa lalu.