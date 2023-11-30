5 Makanan yang Baik untuk Kesehatan Ginjal, Sering Konsumsi Yuk

ORGAN ginjal merupakan salah satu organ penting dalam tubuh. Tugas ginjal menyaring racun yang ada dalam darah sebelum akhirnya dilepas ke seluruh tubuh.

Ada bermacam-macam cara untuk menjaga kesehatan ginjal. Namun memang pola hidup sehat adalah cara yang paling utama. Setelah itu, Anda harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi.

Lalu apa saja makanan yang bagus untuk kesehatan ginjal, seperti dikutip dari laman Boldsky?

BACA JUGA: Nenek 107 Tahun Ini Bagikan 3 Rahasia Umur Panjang dan Bahagia

1. Apel

Buah ini sangat baik dikonsumsi untuk fungsi ginjal Anda. Sebab apel memiliki serat dan anti-inflmasi yang membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan.

2. Stroberi

Stroberi mengandung antioksidan, magnesium, vitamin C dan serat yang baik untuk ginjal Anda. Selain itu, kandungan stroberi juga dapat membersihkan ginjal Anda.

BACA JUGA:

3. Anggur merah

Kandungan flavonoid dalam anggur memiliki efek positif untuk kesehatan jantung Anda. Di samping itu juga dapat membantu proses pengeluaran racun atau zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh.