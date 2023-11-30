Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Hilangkan Perut Buncit Secara Alami dalam Seminggu

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |01:00 WIB
5 Cara Hilangkan Perut Buncit Secara Alami dalam Seminggu
Cara kecilkan perut buncit secara alami. (Foto: Freepik.com)
MEMILIKI perut buncit tentu akan menghilangkan kepercayaan diri. Selain tidak sedap dipandang mata, perut buncit juga jauh dari kata sehat.

Tak heran jika banyak masyarakat yang berlomba untuk mengecilkan perut buncit dengan berbagai macam cara. Namun, tidak perlu khawatir perut buncit ternyata bisa dikecilkan secara alami dalam waktu satu minggu lho.

Nah sebelum mengetahui caranya ada baiknya Anda mengetahui tentang beberapa penyebab seseorang bisa memiliki perut buncit. Adapun beberapa penyebabnya antara lain:

Jarang berolahraga

Pola makan yang tidak teratur

Stres

Memiliki faktor genetik

Kurangnya jam tidur bagi tubuh

Perut Buncit

Kebiasaan buruk, seperti merokok dan minum alkohol

Makan terlalu larut malam

Adanya intoleransi laktosa

Adanya sindrom usus yang teriritasi

Faktor usia

Mengecilkan perut buncit secara alami dalam waktu seminggu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang perlu Anda lakukan adalah keseriusan dan konsistensi untuk melakukannya. Adapun cara yang bisa dilakukan diantaranya:

1. Menghitung kalori harian yang masuk ke dalam tubuh

Kalori harian yang masuk ke dalam tubuh tidak boleh sembarangan. Jangan sampai asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak dari total kalori yang tubuh Anda butuhkan. Kalori rata-rata yang dibutuhkan oleh lelaki dewasa adalah sebesar 2.500 kalori, sedangkan bagi perempuan sebesar 2.000 kalori.

Halaman:
1 2
      
