Miris! Hanya 15 dari 36 Rumah Sakit di Gaza yang Berfungsi

DIREKTUR Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan hanya 15 dari 36 rumah sakit di Gaza yang masih berfungsi. Alhasil, 15 rumah sakit tersebut dalam kondisi yang sangat kewalahan.

Terkait keadaan tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan agar infrastruktur kesehatan Gaza yang rentan segera dilindungi. Sebab wilayah kantong yang dilanda perang ini menghadapi peningkatan risiko epidemi dan tantangan dalam mendeteksi penyakit menular.

Diketahui setelah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas pekan lalu, kini WHO dan organisasi bantuan lainnya bisa meningkatkan pengiriman pasokan penting. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 2,3 juta penduduk Gaza.

“Dari 25 rumah sakit di utara (sungai) Wadi Gaza sebelum konflik dimulai, hanya tiga yang berfungsi pada tingkat paling dasar, namun kekurangan bahan bakar, air dan makanan,” kata Tedros dikutip dari Reuters, Kamis (30/11/2023).

“Kapasitas sistem kesehatan yang tersisa harus dilindungi, didukung dan diperluas,” tuturnya.

Kondisi ini membuat WHO memberikan peringatan mengenai penyebaran penyakit menular di Gaza. Di mana perpindahan penduduk yang terjadi di dalam negeri telah menyebabkan kepadatan yang berlebihan di tempat penampungan dan fasilitas tempat tinggal.

WHO mencatat peningkatan yang keadaan tersebut meningkatkan kasus diare, terutama di kalangan bayi dan anak-anak. Pihaknya mendeteksi tanda-tanda yang sangat serius seputar sindrom penyakit kuning akut di daerah tersebut.

“Dengan kepadatan yang parah, risiko epidemi infeksi saluran pernafasan, diare akut, hepatitis, kudis, kutu dan penyakit lainnya meningkat,” kata Tedros.