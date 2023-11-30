Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waduh, Mycoplasma Pneumonia pada Anak Gejalanya Parah

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:47 WIB
Waduh, Mycoplasma Pneumonia pada Anak Gejalanya Parah
Anak pneumonia. (Foto: Kids health)
A
A
A

KINI penyakit mycoplasma pneumonia lebih banyak menyerang anak-anak. Pada beberapa kasus, gejala yang muncul cukup serius.

Padahal, penyakit mycoplasma pneumonia umumnya tidak menyebabkan gejala serius. Tapi, laporan dari China menjelaskan, beberapa kasus anak bergejala serius.

 anak pneumonia

Apa penyebabnya bisa terjadi?

Menurut Anggota Bidang Penyakit Menular Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof Erlina Burhan, ada beberapa kemungkinan mengapa kasus mycoplasma pneumonia yang biasanya bergejala ringan jadi lebih serius.

"Kemungkinan pertama adalah pasien anak tidak hanya terserang bakteri penyebab mycoplasma pneumonia, tapi ada kuman penyakit lainnya," terang Prof Erlina.

Ia melanjutkan, pada beberapa kasus pasien mycoplasma pneumonia memang ditemukan adanya kuman penyakit lain saat sakit.

Kemungkinan berikutnya adalah tubuh si anak imunitasnya lemah. Ketika imunitas rendah, maka penyakit yang biasanya tidak menyebabkan gejala serius bisa berlaku sebaliknya.

Halaman:
1 2
      
