Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kasus Mycoplasma Pneumonia Meningkat di China, Ahli Sebut Travel Band Dinilai Belum Layak Diterapkan

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |18:08 WIB
Kasus Mycoplasma Pneumonia Meningkat di China, Ahli Sebut Travel Band Dinilai Belum Layak Diterapkan
Kasus Penumonia meningkat di China. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KASUS mycoplasma pneumonia di China terus meningkat, khusus pada kelompok anak-anak. Kondisi ini memicu kekhawatiran, apakah sumber penyakit akan menyebar ke Indonesia.

Terlebih, mobilisasi manusia saat ini sangat cepat. Tak terkecuali mereka-mereka yang berasal dari negara yang melaporkan kasus mycoplasma pneumonia.

Lantas, apakah Indonesia sudah semestinya melakukan travel ban bagi China dan negara Eropa yang melaporkan kasus mycoplasma pneumonia?

Pneumonia

Menurut Anggota Bidang Penyakit Menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof Erlina Burhan, untuk saat ini penerapan travel ban belum layak dilakukan pemerintah Indonesia.

"Untuk menerapkan travel ban, itu terlalu berat," kata Prof Erlina saat konferensi pers virtual, Kamis (30/11/2023).

Terlebih, kasus mycoplasma pneumonia ini masih belum ditetapkan sebagai epidemi di negara yang melaporkan kejadian.

"Ini bukan epidemi yang mana kasus naik drastis. Bahkan, sampai saat ini kami belum menerima berapa jumlah persis pasien anak," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/483/3143354/ac_dan_kipas_angin_yang_kotor_bisa_picu_pneumonia_pada_anak_kok_bisa-UlKQ_large.jpg
AC dan Kipas Angin yang Kotor Bisa Picu Pneumonia pada Anak, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/481/3141083/kemenkes-8Sox_large.jpg
99 Jemaah Haji Terserang Pneumonia, Kemenkes Ingatkan Pentingnya Pencegahan dan Penanganan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/481/3132545/5_riwayat_penyakit_paus_fransiskus_sebelum_wafat_masalah_usus_hingga_osteoporosis-eLrU_large.jpg
5 Riwayat Penyakit Paus Fransiskus Sebelum Wafat, Masalah Usus hingga Osteoporosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/487/3132543/paus_fransiskus_meninggal_dunia_ini_6_komplikasi_akibat_pneumonia_ganda_yang_dideritanya-ligX_large.jpg
Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Ini 6 Komplikasi Akibat Pneumonia Ganda yang Dideritanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/483/3088824/mitos_atau_fakta_paparan_kipas_angin_bisa_picu_pneumonia-euaS_large.jpg
Mitos atau Fakta, Paparan Kipas Angin Bisa Picu Pneumonia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/483/3088918/pneumonia-KTt6_large.jpg
Mitos atau Fakta, Paparan Kipas Angin Penyebab Pneumonia?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement