Bahaya Rumah Pakai Asbes, Berisiko Kena Kanker

BANYAK orang memakai asbes jadi material rumahnya. Biasanya asbes dijadikan atap rumah.

Memang asbes disukai karena harganya murah dan mudah dipasang sebagai atap. Namun perlu diketahui, penggunaan asbes berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang.

Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru) Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K) mengatakan, komponen debu halus dari asbes bila terhirup selama bertahun-tahun bisa menimbulkan tiga penyakit, yakni asbestosis, benign pleural disease atau kelainan selaput paru jinak, dan kanker.

BACA JUGA:

"Kanker ini ada dua, kanker paru dan mesothelioma atau kanker selaput paru ," ujar Prof Agus saat dihubungi MNC Portal.

Dokter Agus menjelaskan, berdasarkan riset di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan menunjukkan seseorang yang menderita kanker paru dan memiliki riwayat pajanan terhadap asbes, maka risiko kankernya dua kali lipat lebih tinggi.

Di RSUP Persahabatan sendiri, Dokter Agus menemukan, kasus mesothelioma selama 20 tahun ditemukan sekitar 20-30 kasus.

BACA JUGA:

"Jadi setiap tahun kasusnya satu. Hanya saja korelasinya dengan asbes belum dikaji karena kasusnya 20 tahun terakhir, tapi kanker selaput paru itu ada kasusnya di persahabatan sekitar 20-30 kasus selama 20 tahun," ujarnya.