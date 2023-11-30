Apa Itu Penyakit Ketegangan Otot, Bikin Pembuluh Darah Rusak

PENYAKIT ketegangan otot, tarikan otot, atau robekan otot perlu diketahui. Apalagi ini merupakan tanda kerusakan pada otot atau tendon yang melekat.

Cedera akibat penyakit ini bisa berupa robekan di beberapa serat otot dan tendon yang melekat pada otot itu.

Dilansir dari WebMD, saat otot robek, maka dapat merusak pembuluh darah kecil dan menyebabkan pendarahan kecil, atau memar serta rasa sakit yang disebabkan oleh iritasi ujung saraf di daerah tersebut.

Gejala ketegangan otot meliputi:

1. Nyeri saat istirahat

2. Nyeri ketika otot tertentu atau sendi dalam kaitannya dengan otot itu digunakan

3. Pembengkakan, memar, atau kemerahan karena cedera

4. Kelemahan otot atau tendon

5. Ketidakmampuan untuk menggunakan otot sama sekali

Pencegahan Ketegangan Otot

1. Bantu hindari cedera dengan melakukan peregangan setiap hari.

2. Mulailah program latihan dengan berkonsultasi dengan dokter Anda.

3. Lakukan peregangan setelah berolahraga.

4. Tetapkan rutinitas pemanasan sebelum olahraga berat, seperti berlari dengan lembut di tempat selama beberapa menit.