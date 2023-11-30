Ini Bahaya Psikologis jika Orangtua Hobi Marah-Marah kepada Anak

PERLU diketahui, orangtua muda yang baru memiliki anak harus memahami ilmu parenting. Sebab jika tidak, maka seringkali orangtua mendidik anaknya dengan kekerasan. Anak bahkan seringkali dimarahi oleh orangtuanya.

Kebiasaan marah-marah pada anak bisa berdampak pada kesehatan mentalnya. Lalu apa gangguan mental apa yang terjadi pada anak yang kerap dimarahi?

Psikolog Klinis Dewasa, Sabrina menjelaskan, anak bisa mengalami gangguan mental karena pikiran negatifnya muncul sebab sering dimarahi orangtuanya.

“Tak jarang, banyak remaja merasa down bahkan hingga dewasa merasa gak percaya diri, ragu-ragu karena tertanam label buruk yang diberikan oleh orangtuanya sendiri. Kondisi ini pun mampu membuat mental seseorang terganggu hingga terjadi gangguan,” kata Sabrina, dikutip dalam akun TikToknya @sabrinamaidaaah.

Sabrina menjelaskan, orangtua bisa melontarkan pernyataan-pernyataan yang dapat melukai perasaan si anak. Jika anak itu sudah merada stres dengan keadaan tersebut atau malah sampai mentalnya terganggu, maka dia akan sulit menemukan sosok figur pertama yang dinilai baik untuk sebagai contoh.