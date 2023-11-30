Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

China Dilanda Pneumonia Misterius, Kemenkes Imbau Masyarakat Indonesia Tidak Panik

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:00 WIB
China Dilanda Pneumonia Misterius, Kemenkes Imbau Masyarakat Indonesia Tidak Panik
Kemenkes minta masyarakat tidak panik soal pneumonia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SESUAI dengan Surat Edaran Nomor : PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma Pneumonia di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengimbau masyarakat agar tidak panik menyusul penyebaran undefined pneumonia.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dr. Imran Pambudi mengatakan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan diri, apabila melakukan perjalanan luar negeri.

“Masyarakat tetap tenang, jangan panik,” kata dr Imran, dikutip dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal Indonesia, Rabu (29/11/2023).

Pneumonia

Menurutnya, pneumonia yang saat ini terjadi di Tiongkok, China, hampir sama dengan pneumonia yang terjadi di masyarakat karena infeksi bakteri. Akan tetapi, pada laporan epidemiologi di daerah China itu sendiri kebanyakan kasus disebabkan mycoplasma pneumoniae.

Selain itu, karena menimbulkan penyakit radang pada paru-paru penderita menyebabkan penyakit ini juga dianggap mengalami ancaman serius dalam penyebarannya, terlebih penularan ini juga didominasi oleh anak-anak. Kemenkes juga melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi merebaknya mycoplasma pneumoniae di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/483/3143354/ac_dan_kipas_angin_yang_kotor_bisa_picu_pneumonia_pada_anak_kok_bisa-UlKQ_large.jpg
AC dan Kipas Angin yang Kotor Bisa Picu Pneumonia pada Anak, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/481/3141083/kemenkes-8Sox_large.jpg
99 Jemaah Haji Terserang Pneumonia, Kemenkes Ingatkan Pentingnya Pencegahan dan Penanganan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/481/3132545/5_riwayat_penyakit_paus_fransiskus_sebelum_wafat_masalah_usus_hingga_osteoporosis-eLrU_large.jpg
5 Riwayat Penyakit Paus Fransiskus Sebelum Wafat, Masalah Usus hingga Osteoporosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/487/3132543/paus_fransiskus_meninggal_dunia_ini_6_komplikasi_akibat_pneumonia_ganda_yang_dideritanya-ligX_large.jpg
Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Ini 6 Komplikasi Akibat Pneumonia Ganda yang Dideritanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/483/3088824/mitos_atau_fakta_paparan_kipas_angin_bisa_picu_pneumonia-euaS_large.jpg
Mitos atau Fakta, Paparan Kipas Angin Bisa Picu Pneumonia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/483/3088918/pneumonia-KTt6_large.jpg
Mitos atau Fakta, Paparan Kipas Angin Penyebab Pneumonia?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement