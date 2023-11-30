Wisata Kebun Raya Cibinong, Intip Keunikan, Fasilitas dan Harga Tiketnya

BOGOR punya beberapa wisata kebun raya. Selain Kebun Raya Bogor yang sangat populer, ada Kebun Raya Cibinong yang juga sering ramai dikunjungi wisatawan dari Jabodetabek.

Kebun Raya Cibinong di kompleks Cibinong Science Center–Botanical Garden, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dikenal sebagai pusat konservasi flora dan memiliki beragam tanaman yang tumbuh di Indonesia. Tentu saja kebun raya ini jadi destinasi wisata edukasi.

Terdapat sekitar 1.147 spesies tanaman yang ada di Kebun Raya Cibinong. Dalam jumlah tersebut, terdiri 86 famili, 328 marga, dan 733 jenis.

Para pengunjung juga dapat menikmati pemandangan indah dari danau buatan yang diberi nama Danau Dora. Lebih menariknya dari danau ini adalah tanaman air dengan bunga berwarna putih dan bentuk bintang. Pada air kolamnya, pun terlihat layakanya serpihan salju berwarna putih.

